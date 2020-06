Le comité de suivi a réparti les fonds récoltés par les associations de la région pour venir en aide aux sinistrés de la catastrophe naturelle de l'été dernier. Cette somme servira exclusivement à couvrir les dégâts non couverts par les assurances.

Les victimes de la tornade fixées sur leur sort

(ER) - Les fonds récoltés par les associations de la région, qui se chiffrent à plus d'un million d'euros (1.029.968), ont donc été répartis en fonction des besoins des sinistrés des communes de Käerjéng et de Pétange, deux localités particulièrement touchées par la tornade du 9 août 2019.



Outre les responsables communaux, des représentants des associations Caritas, Croix-Rouge, «Käerjeng hëlleft», ont également pris part aux discussions qui ont eu lieu le 3 juin dernier.

La distribution des dons se fera donc selon différents critères. En ce qui concerne les habitations, la prise en charge des frais se fera à hauteur de 70% avec un plafond de 50.000 euros. Pour les véhicules (auto/moto), une participation de 50% avec un plafond de 10.000 euros.

D'importants dégâts ont également frappé les cimetières, il a été décidé que le fonds couvrira les travaux à 70%. Enfin toutes les demandes concernant un devis inférieur à 1.000 euros seront intégralement prises en charge.

A ce jour, le total des aides qui ont été versées dans un premier temps (dossiers complets et incomplets) se chiffre à un peu plus de 915.000 euros. Ce montant de réserve sera pour les dossiers en attente de devis. Enfin, le comité de suivi a décidé qu'une pose d'arbres symbolique sera organisée prochainement entre les deux communes.

A noter encore que pour les dossiers incomplets, les pièces manquantes doivent être fournies pour le 15 juillet 2020. En ce qui concerne la phase 3, un dernier délai a été fixé au 8 août 2020, soit un an après la tornade, pour traiter les demandes incomplètes pour lesquelles les pièces manquantes n'ont pas pu être remises pour le 15 juillet.

Pour les dégâts que les assurances n'ont pas pris en charge, 174 dossiers ont été déposés auprès de l'aide aux offices sociaux et 1,68 million d'euros ont été versés pour les logements, véhicules et autres monuments funéraires. Pour rappel, des vents violents avaient frappé la région le 9 août dernier et causé des dégâts pour 100 millions d'euros.

