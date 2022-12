21 personnes ont actuellement un toit sur la tête à Esch-sur-Alzette. Les anciens locataires de Kayl doivent maintenant trouver un logement permanent dans un délai d'un mois.

Luxembourg 3 min.

Six familles sans domicile

Les victimes de l'incendie à Kayl relogées jusqu'en janvier

Franziska JÄGER 21 personnes ont actuellement un toit sur la tête à Esch-sur-Alzette. Les anciens locataires de Kayl doivent maintenant trouver un logement permanent dans un délai d'un mois.

Après le violent incendie à Kayl, qui a coûté la vie à un enfant de six ans et blessé dix personnes dans la nuit du 5 au 6 décembre, les six familles concernées ont été hébergées dans des logements d'urgence. Parmi les 21 victimes de l'incendie, on compte cinq enfants en âge de fréquenter l'école primaire et quatre adolescents en âge de fréquenter l'école secondaire, a précisé mardi le maire de Kayl, Jean Weiler (CSV), interrogé à ce sujet.

Un enfant de 6 ans décède dans un violent incendie à Kayl Un important incendie s'est déclaré à Kayl dans la nuit de lundi à mardi. Une personne a perdu la vie et dix autres ont été blessées, dont certaines grièvement.

Ainsi, les familles sont logées dans une maison avec plusieurs appartements à Esch-sur-Alzette. Celle-ci aurait dû être inaugurée lundi par la commune d'Esch en tant que logement d'urgence officiel pour les sans-abri. Une autre famille se trouve dans l'auberge de jeunesse d'Esch, près de la gare.

Ces hébergements ne sont toutefois que provisoires, «ceci jusqu'au 11 janvier, les vacances de Noël sont au moins couvertes», selon Jean Weiler. Les familles qui étaient jusqu'à présent locataires n'ont donc plus qu'un mois à peine pour se trouver un logement durable. Compte tenu de la situation plus que tendue sur le marché immobilier luxembourgeois, cela sera sans doute un énorme défi.

Nous ne pouvons pas proposer de logements permanents, nous ne sommes pas une agence immobilière. Jean Weiler, bourgmestre de Kayl

«En tant que commune, nous ne sommes responsables que de l'hébergement d'urgence, nous ne pouvons pas proposer de logements permanents, nous ne sommes pas une agence immobilière», a expliqué le bourgmestre de Kayl.

La commune travaille en collaboration avec l'office social: «Lorsque nous recevons des offres de logement, nous les transmettons à l'office social. Toutefois, d'autres personnes figurent sur la liste d'attente des demandeurs de logement», a ajouté Jean Weiler, qui pense qu'il est possible que le délai d'hébergement à Esch «soit encore une fois prolongé».

Sinon, la commune de Kayl n'a actuellement pas encore de solutions durables pour les familles sans domicile. «Juste un appartement qui doit être démoli prochainement, ce ne serait donc là encore que quelque chose de temporaire». Le bourgmestre espère désormais que des bailleurs se manifesteront pour mettre à disposition des logements vacants.



Les victimes de l'incendie n'ont pas seulement perdu leur logement dans la rue du Commerce, mais aussi tous leurs biens. C'est pourquoi de nombreuses personnes s'étaient manifestées pour aider les sinistrés et faire don de matériel, de mobilier d'appartement et de vêtements. Le montant collecté était de 34.000 euros vendredi dernier.

La cause de l'incendie reste inexpliquée

Cet argent pourrait éventuellement servir de garantie pour les nouveaux contrats de location des familles car parmi les personnes touchées, certaines «pourraient avoir des problèmes sur le marché du logement en raison de certaines difficultés financières», a révélé le bourgmestre.

L'incendie s'est déclaré dans la nuit du 5 au 6 décembre vers 3 heures du matin au premier étage d'un immeuble de la rue du Commerce et s'est rapidement propagé. La maison d'habitation était ancienne et ne sera plus habitable à l'avenir. La cause de l'incendie est encore inconnue, a-t-on appris mardi auprès du ministère public.



Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.