Luxembourg 2 min.

Lutte anti-covid

Les Verts plaident pour une vaccination obligatoire

Le comité directeur des écologistes s'est prononcé ce mardi pour une obligation vaccinale anti-covid. Mais uniquement pour les majeurs et à condition qu'elle soit limitée dans le temps.

(tb avec Annette WELSCH) «La vaccination est l'instrument le plus efficace pour mettre un terme à la pandémie». Les présidents du parti des Verts Djuna Bernard et Meris Sehovic plaident ainsi pour une vaccination obligatoire. Ils considèrent que le taux de vaccination n'est «pas encore suffisant» avec près de 74% de la population qui ont reçu leurs doses anti-covid.

Mardi soir, le comité directeur du parti écologiste s'est penché sur cette question, en collaboration avec le groupe de travail interne sur la politique de santé et les élus du gouvernement et du groupe parlementaire. Il a été décidé à une très large majorité d'approuver le principe de l'introduction d'une obligation générale de vaccination contre le covid pour les personnes majeures. C'est ce qu'a fait savoir le parti dans un communiqué publié mercredi soir.

Comme la Copas, les Verts s'opposent à une obligation vaccinale sectorielle. Mais ils soulignent également que l'obligation vaccinale généralisée ne sera introduite que si l'évolution sanitaire la rend nécessaire. Autre condition attendue par le parti : des experts indépendants et pluridisciplinaires doivent confirmer les principes de nécessité et de proportionnalité.

La mise en place d'une vaccination obligatoire généralisée doit être limitée dans le temps et être appliquée uniquement si «l'évolution de la pandémie la justifie». Les écologistes estiment que le non-respect de cette obligation ne doit pas être sanctionné pénalement, mais uniquement par des amendes administratives.

Mais le bureau du parti demande également que «la communication et la sensibilisation des autorités compétentes autour de la vaccination soient encore renforcées et mieux ciblées, afin de mieux prendre en compte la diversité socioculturelle et linguistique du pays».

Une mesure moins contraignante et proportionnée

Pour justifier leur position, les Verts indiquent que l'injection vaccinale contre le coronavirus est à la fois une protection individuelle de la santé et un acte de solidarité sociale visant à assurer la protection du système de santé publique et à limiter les effets négatifs de la pandémie dans de nombreux autres domaines.

Selon eux, l'ensemble des restrictions imposées à l'ensemble de la société, et en particulier aux enfants et aux adolescents, est si grave que l'on en conclut qu'une obligation générale de vaccination constitue une mesure moins contraignante et proportionnée. «C'est également ce que confirment le Conseil national d'éthique, la Commission consultative des droits de l'homme (CCDH) et de nombreux experts constitutionnels», écrivent les Verts.

