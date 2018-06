Certes, les jours et les semaines qui viennent de s'écouler n'ont pas été faciles pour Déi Gréng, mais c'est avec confiance que le partenaire junior du gouvernement attend les élections législatives.

Les Verts dévoilent leur slogan mais pas encore leur programme

D'une part, parce que le parti et ses membres affichent de bons résultats dans les sondages (contrairement aux deux partenaires du gouvernement DP et LSAP) et que les électeurs imaginent bien les Verts dans le prochain gouvernement.



D'autre part, parce que le bilan du gouvernement est positif d'un point de vue "vert", comme le déclare Christian Kmiotek: «Nous pratiquons une protection ambitieuse du climat et de l'environnement, associée à une politique industrielle et de planification prospective».

Dans les réalisations concrètes, Kmiotek souligne les 66 zones de conservation de la nature et 29 zones de protection des eaux créées, sur un quart de la surface du territoire.

Les candidats sont connus, le slogan aussi, il ne manque que le programme Marc Schlammes

Avant que le programme électoral ne soit débattu le 30 juin lors du congrès du parti (environ 300 amendements ont été déposés) et validé, le secret a déjà été levé sur le slogan électoral: "Avenir - Cohésion - Qualité de vie. Parce que nous aimons notre pays"

La devise décrit "une société ouverte dans laquelle les citoyens vivent ensemble et non les uns à côté des autres", selon Christian Kmiotek. Il s'agit également d'une "politique économique durable et innovante qui protège les emplois".

Marc Schlammes (trad. ChB)