Lors du congrès extraordinaire de Déi Gréng, le parti s'est montré solidaire envers la ministre de l'Environnement sortante et la nouvelle ministre.

Une nouvelle ministre de l'Environnement

Les Verts confirment la nomination de Joëlle Welfring

Lors du congrès extraordinaire de Déi Gréng, le parti s'est montré solidaire envers la ministre de l'Environnement sortante et la nouvelle ministre.

(m. m. avec Florian JAVEL) - L'émotion était au rendez-vous ce samedi lors du congrès extraordinaire des Verts à l'abbaye de Neumünster, au cours duquel la nomination de Joëlle Welfring au poste de ministre de l'Environnement a été approuvée par 174 voix sur les 175 membres du parti présents.

Joëlle Welfring succèdera à Carole Dieschbourg Déi Gréng ont présenté mercredi, lors d'une conférence de presse convoquée à la dernière minute, la remplaçante de Carole Dieschbourg au gouvernement.

Le public, visiblement ému, a oscillé entre les larmes de joie et celles de tristesse. La raison en était non seulement le départ de la ministre de l'Environnement sortante Carole Dieschbourg, mais aussi l'adhésion de Joëlle Welfring au parti écologiste.

Les orateurs du jour, en particulier, ont dû faire face à un sentiment contrasté. Le coprésident du parti, Meris Sehovic, avait les larmes aux yeux lorsque celui-ci a retracé le bilan de la ministre de l'Environnement sortante, Carole Dieschbourg : «ton mandat sera à jamais associé à la transition vers la neutralité climatique».

La deuxième coprésidente du parti, Djuna Bernard, a également remercié Carole Dieschbourg pour son travail de longue haleine en tant que ministre. Elle a toutefois tenu à préciser que la démission de la ministre n'était pas un aveu de culpabilité. Il s'agissait selon elle de la bonne décision à prendre pour permettre à la justice de faire avancer l'enquête.

3 Alors que Carole Dieschbourg a été remerciée, le congrès extraordinaire des Verts a confirmé la nomination de Joëlle Welfring. Photo: Luc Deflorenne

Standing ovation, larmes et embrassades étaient au rendez-vous lors du congrès du parti. Les membres du parti, très émus, ont eu du mal à faire leurs adieux à Carole Dieschbourg.

Standing ovation pour Carole Dieschbourg

Djuna Bernard a précisé que les articles 82 et 116 de la Constitution, qui déterminent l'immunité des parlementaires que seul le Parlement peut lever, ne sont pas dignes d'une démocratie : «Ce mélange malsain entre politique et justice appartient à l'âge de pierre». Le parti continue donc à faire bloc derrière Carole Dieschbourg.

Les membres du parti ont d'ailleurs rendu hommage à l'ancienne ministre par une «standing ovation». Meris Sehovic et Djuna Bernard ont souligné que sa successeure, Joëlle Welfring, désormais ancienne directrice de l'administration de l'environnement, défendrait une politique basée sur la science et les valeurs vertes grâce à sa vision d'experte en environnement. Lors de l'attribution du poste, il ne s'agissait toutefois pas uniquement d'une question de personnes : «Nous ne nous sommes pas intéressés à une personne, mais à nos idées, qui doivent toujours être systématiquement au centre de notre politique».

Nous ne nous sommes pas intéressés à une personne, mais à nos idées, qui doivent toujours être systématiquement au centre de notre politique. Meris Sehovic et Djuna Bernard, présidents de Déi Gréng

Du côté de Meris Sehovic, le fait que Joëlle Welfring ne soit devenue membre des Verts qu'après sa nomination n'a pas seulement été considéré avec calme, mais a été souligné comme une image symbolique de l'idéologie des Verts : «De nombreuses personnes ne sont pas membres des Verts, mais vivent notre idéologie. Ils sont nos alliés et nos électeurs». De plus, il était important, lors de la nomination, de ne pas laisser de côté les idées féministes fondamentales de Déi Gréng. L'égalité des droits est une priorité pour les Verts et Mme Welfring représente la candidate idéale pour ce poste.

«Vous pouvez compter sur moi»

Dans son discours d'investiture, Joëlle Welfring s'est efforcée de démontrer son attachement à Déi Gréng. Le fait qu'elle ait adhéré au parti n'est pas un hasard, mais une conséquence logique.

Dès son enfance, cette native d'Esch a découvert sa passion pour la protection des animaux et de l'environnement : «Les images de marées noires et d'oiseaux tentant de se libérer d'une couche de pétrole m'ont marquée. Le fait que les animaux luttent pour leur survie et que les hommes se contentent de les regarder m'a beaucoup émue lorsque j'étais petite fille».

Meris Sehovic (à gauche) et Dunja Bernard (à droite) ont souligné sans équivoque que la démission de Carole Dieschbourg n'était pas un aveu de culpabilité. Photo: Luc Deflorenne

Respectueuse du bilan de sa prédécesseuse, la nouvelle ministre veut désormais mener à bien le programme gouvernemental : les lois sur les forêts et les déchets, la directive sur l'eau potable et, dans le domaine du climat, de nouvelles aides pour les ménages et les entreprises sont inscrits à son ordre du jour. La nouvelle ministre a sollicité la confiance des membres du parti : «J'aurai besoin d'un gage de confiance, mais je vous promets que vous pouvez compter sur moi pour m'engager pleinement dans mon travail».

«Ils veulent détruire Carole»

Cependant, l'agressivité avec laquelle l'opposition a affronté l'affaire Dieschbourg a suscité beaucoup d'incompréhension chez le ministre de la Défense François Bausch, qui s'est exprimé au pupitre : «Ils veulent détruire une personne et s'en prendre à Carole (Dieschbourg). Depuis notre victoire aux élections de 2018, nous avons sauvé le gouvernement, nous avons suivi nos idéaux sans compromis et comme ils sont tous jaloux de nous, ils déversent leur frustration sur Carole».

Au sein du parti, nous restons unis derrière l'équipe gouvernementale et nous fêterons un nouveau succès électoral en 2023. François Bausch, Vice-Premier ministre

Au cours de la semaine, la Chambre des députés a remarqué que le contenu de la nouvelle loi sur les déchets était passé au second plan. Du côté de l'opposition, on n'a laissé passer aucune occasion d'attaquer Carole Dieschbourg, a critiqué le Vice-Premier ministre.

Pas de raison pour autant, selon François Bausch, de remettre en question son bilan : «Des gens m'ont demandé cette semaine comment nous allions rétablir la confiance des gens envers les Verts. Quelle question absurde ! Regardez notre bilan ! Nous n'avons jamais perdu la confiance des gens. Au sein du parti, nous restons unis derrière l'équipe gouvernementale et nous fêterons un nouveau succès électoral en 2023, a conclu François Bausch.

