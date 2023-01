Les écologistes ont plaidé ce mercredi pour plus de transparence au sein de la Chambre. Mais toutes leurs revendications se heurtent à un obstacle nommé Roy Reding (ADR).

Transparence au Parlement

Les Verts accusent un député ADR de bloquer des réformes

Un homme accusé d'empêcher de faire avancer le bon fonctionnement des règles du Parlement... Ce mercredi, les écologistes ont plaidé, lors d'une conférence de presse, pour davantage de transparence à la Chambre, afin de renforcer la confiance des citoyens envers le Parlement. «Nous devons au public d'informer et de documenter avec qui nous échangeons, et sur quel sujet», estime Djuna Bernard.

Selon la coprésidente déi Gréng, il est devenu d'autant plus nécessaire d'agir suite à l'affaire du Qatargate qui a éclaté au sein du Parlement européen. Le parti écologiste a mis en place, depuis janvier 2022, un registre de transparence concernant les rencontres de ses députés avec des groupes d'experts, lobbys ou des personnes de la société civile.



«Ces échanges ne doivent pas être cachés. Ces discussions avec des acteurs du terrain sont importantes car elles permettent de voir quelles répercussions peut entraîner une loi.» Les Verts souhaiteraient voir cette pratique généralisée à l'ensemble des partis.

«Depuis la création de déi Gréng, nous défendons ce principe-là. Nous sommes convaincus que la confiance des citoyens envers les institutions est un pilier important de la démocratie. Cette confiance est aussi un garant de la stabilité politique dans notre pays», renchérit Josée Lorsché, la cheffe de groupe des Verts à la Chambre.

Rendre les commissions publiques

Mais cette confiance s'est effritée au cours des dernières années. «Il y a un an et demi, 62% des citoyens faisaient confiance au Parlement au Luxembourg. Ils ne sont plus que 54%. Cela reste au-dessus de la moyenne européenne (34%) mais ce taux est loin d'être suffisant, car cela veut dire que la moitié de la population se méfie.»

Pour regagner la confiance des citoyens, les écologistes plaident pour la publicité des commissions à la Chambre, qui se déroulent actuellement à huis clos. Sur les ondes de RTL, début janvier, Fernand Etgen (DP), président du Parlement, ne s'est pas dit opposé à la mise en place d'une telle mesure. «C'est un bon signal, le LSAP y est également favorable. Un consensus peut être trouvé. La publicité des commissions ne pose pas un problème dans d'autres pays», considère Josée Lorsché. Elle souligne que cela permettrait, lors d'une commission de contrôle du budget par exemple, de pouvoir montrer aux citoyens que «les impôts sont bien utilisés».

Autre demande formulée par les Verts: la mise en place d'un registre de «déclaration des intérêts financiers». Si ce document est appliqué, les élus y noteraient s'ils siègent dans un conseil d'administration où sont rémunérés pour d'autres activités économiques. «Des conflits d'intérêts peuvent être évités s'il y a un contrôle public.»

Un obstacle pour moderniser le règlement

Toutes ces revendications se heurtent toutefois à un homme, selon Josée Lorsché. Il s'agit en l'occurrence du député ADR Roy Reding qui préside la commission du règlement à la Chambre. Pourquoi? Toutes les réformes évoquées doivent d'abord être discutées au sein de cette commission qui fera ensuite des propositions pour procéder à des changements du règlement. Celles-ci sont ensuite intégrées à un rapport soumis au vote des parlementaires. Si une majorité se dégage pour ce texte, il est alors adopté. Mais ladite commission ne «siège pas assez», regrette la cheffe de file des Verts, qui en est membre.

Roy Reding est adulte et devrait connaître ses responsabilités. Josée Lorsché, cheffe de groupe déi Gréng à la Chambre

«On a eu des réunions en début de législature mais actuellement, il n'y en a pas, parce que le président Roy Reding n'en convoque pas. Plusieurs réformes pourraient être mises en place pour moderniser le Parlement. Nous souhaitons que cette commission se réunisse davantage mais j'ai l'impression de prêcher dans le désert.» La dernière réunion de cette commission s'est tenue en mai dernier, selon le site de la Chambre.

Josée Lorsché a-t-elle fait part de ses critiques à Roy Reding? «Je ne pense pas que cela serve à quelque chose. Il est tout de même adulte et devrait connaître ses responsabilités en tant que président d'une commission, ça n'a jamais été aussi grave qu'une personne n'assume pas ses responsabilités dans ce rôle.»

Les Verts veulent rester optimistes pour avancer dans ce dossier, alors que les prochaines élections législatives sont fixées au 8 octobre prochain. «Nous devons répondre à ces exigences de transparence», insiste Djuna Bernard.

Pour débloquer la situation, le président de la Chambre des députés peut confier le pouvoir de convoquer une réunion à la vice-présidente de la commission mentionnée, Simone Beissel (DP).

