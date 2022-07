Si les ventes de véhicules restent stables au premier semestre 2022, les immatriculations sont en baisse. Les véhicules essence et diesel continuent d'être préférés à l'électrique.

Nouvelles immatriculations

Les ventes se stabilisent malgré les délais de livraison

L'horizon ne semble toujours pas s'éclaircir pour le secteur de l'automobile. Dévoilé ce jeudi par la House of Automobile, le bilan semestriel de la branche ne dénote pas comparé aux précédents: le nombre d'immatriculations enregistrées au Grand-Duché connait une nouvelle baisse.

Par rapport aux chiffres de l'année précédente, les immatriculations sont en chute de 13,7%. Si l'on se penche sur les statistiques de l'année 2019, la baisse se chiffre même à 30%. Pourtant, rien à voir avec le nombre de ventes de véhicules, qui reste stable. «Le portefeuille des commandes des concessionnaires atteint un niveau largement supérieur à celui de l'année 2021», note même le regroupement des trois associations et fédérations représentantes du secteur.

S'il ne se situe pas au niveau de la demande, le recul des nouvelles immatriculations est bel et bien causé par les défauts de livraison. Une difficulté désormais bien connue du marché de l'automobile européen, qui doit composer quotidiennement avec cette nouvelle réalité depuis la crise sanitaire. Un problème plus ou moins amplifié selon les marques, note la House of Automobile, qui se réjouit tout de même que «les clients ne se laissent de toute évidence pas décourager par cette situation».

L'électrique reste timide

Dans le détail, le mix des motorisations n'a, pour sa part, pas radicalement évolué. Ainsi, les véhicules essence et diesel, s'ils ont continué leur baisse, restent tout de même loin devant leurs homologues électriques, puisqu'ils représentent 58,8% des immatriculations enregistrées lors des six premiers mois de l'année.

«Les voitures purement électriques continuent leur ascension pour arriver à 14,7% de toutes les immatriculations», souligne tout de même la House of Automobile. En deux ans, la part des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations enregistrées dans le pays est ainsi passée de 5,5% à 14,7%.

Au premier semestre 2022, cette augmentation est majoritairement due aux entreprises. En effet, deux tiers des immatriculations électriques sont des voitures de société, tandis qu'il y a quelques jours, l'Etat luxembourgeois a annoncé de nouvelles aides visant à pousser les entreprises du pays vers l'électromobilité.

De leur côté, les immatriculations de véhicules hybrides ont chuté. Une première depuis l'introduction de cette technologie sur le marché luxembourgeois, indique le regroupement, qui ne chiffre pas cette baisse. Elle l'explique cependant par «l'abolition des subventions étatiques pour ces motorisations».

Par ailleurs, la House of Automobile a mis en avant une dernière tendance, celle de la baisse des immatriculations des voitures privées. Lors des six premiers mois 2022, elles ont baissé de près de 5.000 unités.

Alors que les problématiques d'approvisionnement sont loin d'être réglées, il reste «prématuré de vouloir interpréter des tendances futures basées sur ces chiffres», conclut House of Automobile.

