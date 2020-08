Alors que le taux d'inflation est passé de 0,7% à 0,9%, l'indice national des prix à la consommation a baissé de 0,5 % en juillet par rapport au mois précédent selon le rapport publié ce mercredi par le Statec.

Les ventes saisonnières réduisent l'inflation de 0,5%

(ER avec SC) - L'étude de l'Agence nationale des statistiques de ce mercredi démontre que «le taux d'inflation a augmenté de 0,2% à 0,9% en juillet». En revanche, l'indice des prix à la consommation a baissé de 0,5% par rapport au mois précédent. Un recul qui peut s'expliquer comme chaque été par la campagne des soldes et sa ribambelle de prix réduits.



«La baisse générale des prix pourrait s'expliquer principalement par les ventes d'été du mois dernier», précise le Statec. La baisse des prix a été particulièrement prononcée dans le secteur «Habillement et chaussures», où les prix ont chuté de 10,6%. Une réduction a également été constatée dans d'autres domaines de vente: le prix des montres a baissé d'environ 4,3% et celui des meubles a diminué de 1,5%.

Par contre, les prix des carburants ont connu une courbe inverse, à savoir une hausse. Une tendance qui était déjà perceptible en juin. Le diesel a coûté en moyenne 4,3% de plus en juillet alors que pour s'offrir de l'essence, il a fallu débourser 3,9% de plus. Le prix du mazout de chauffage a même augmenté de 10,5% par rapport au mois précédent. Précisons tout de même, par rapport à l'année 2019, les produits pétroliers sont toujours environ 13,5% moins chers.

Enfin dans le secteur alimentaire, les prix ont diminué de 1% en juillet, les fruits (-3,1%) et les légumes (-5,4%) notamment ont été moins chers. Les boissons alcoolisées et les produits à base de viande ont chacun connu une augmentation des coûts de 0,2%. Par rapport à juillet 2019, le prix des denrées alimentaires au Luxembourg était environ 2,3% plus élevé. Quant aux prix des billets d'avion et des voyages à forfait, ils ont augmenté respectivement de 14,2% et 5,8% pour juillet 2020.

Ultime précision du Statec, en neutralisant les variations dues aux soldes et en excluant les produits pétroliers, le prix des biens et des services a progressé de 0,1%.





