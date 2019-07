Où sont passés tous les vélos? Aux heures de pointe, difficile d'en trouver en location dans la capitale. Un problème qu'admet l'opérateur JC Decaux, qui va devoir «payer des pénalités» suite aux nombreux couacs de ces derniers mois, selon la bourgmestre Lydie Polfer.

Les Vel'OH! victimes de leur succès

(SW avec Jörg Tschürz) - Ces derniers-jours, vous avez peut-être constaté que très peu de vel'OH! étaient disponibles dans les espaces dédiés à leur location. Il semblerait en effet que le nouveau système de vélos électriques, introduit à la fin de l'année 2018 dans la capitale - et à Hesperange, Strassen et Bertrange - est atteint ses limites, notamment aux heures de pointe.

«Le système a beaucoup de succès. Cela peut conduire à une pénurie de vélos disponibles aux heures de pointe», confirme Jérôme Blanchevoye, responsable chez JC Decaux, à la demande de Luxemburger Wort. «Nos employés essaient d'intervenir le plus rapidement possible dans la journée et très tôt le matin pour rééquilibrer la flotte». JC Decaux est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du transport des vélos de location pour le compte de la Ville de Luxembourg.



Davantage de vélos endommagés

Il faut dire que le système velo'OH! a connu des mois difficiles, avec de nombreux problèmes. Mais si l'opérateur assure gérer la situation, d'autres problèmes apparaissent. «Certains utilisateurs s'assoient deux par deux sur leur bicyclette, ce qui entraîne des dommages, en particulier au niveau du panier», explique M. Blanchevoye.

Les vélos endommagés doivent alors se rendre à l'atelier pour réparation et sont donc manquants dans le réseau. Le directeur général adjoint du département «Villes et Finances» de JC Decaux Belgique parle de ces dégâts comme d'un «nouveau phénomène qui, nous l'espérons, ne durera pas».

Un vel'OH endommagé dans un parc de la rue Lamboray à Luxembourg-Bonnevoie. Photo: privé

En général, les vélos semblent bien fonctionner depuis la mise à niveau électrique. «Par rapport à l'année précédente, le nombre d'abonnés a augmenté de 70% au premier semestre 2019», rapporte M. Blanchevoye.

Environ 13.500 personnes sont maintenant inscrites chez vel'OH, qui doivent théoriquement se partager 900 vélos disponibles. Une nette amélioration par rapport à la fin-mars, où 9.500 abonnés étaient alors inscrits. La faute au beau temps? Peut-être. Aux nombreux chantiers qui paralysent la capitale? Sûrement.

«JC Decaux aura des pénalités» Si la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer, se réjouit du succès de location des vel'OH!, elle assure toutefois que l'opérateur devra payer des indemnités suite aux retards et problèmes accumulés ces derniers mois. «Ils conservent le contrat établi avec la Ville mais vont ils auront tout de même des pénalités», a-t-elle expliqué sur demande du Luxemburger Wort.

