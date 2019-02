Ce n'est pas un début facile pour les vel'OHs de la deuxième génération: de plus en plus d'utilisateurs ont des difficultés avec ces bicyclettes. La recherche d'une solution à ces problèmes se poursuit.

Luxembourg 3 min.

Les vel'OH! pédalent dans la semoule

Ce n'est pas un début facile pour les vel'OHs de la deuxième génération: de plus en plus d'utilisateurs ont des difficultés avec ces bicyclettes. La recherche d'une solution à ces problèmes se poursuit.

Difficultés pour retirer les vélos, problèmes avec les batteries, pannes techniques... La liste des plaintes relatives aux vel'OHs de deuxième génération s'allonge. Une situation qui ne plaît à personne, que ce soit du côté de la Ville de Luxembourg, que de l'opérateur en charge de ces vélos, JCDecaux.

Les Vel'oh! électriques auront du retard La conversion du système de location de bicyclettes de la capitale - Vel'oh! en vélos électriques est retardée. L'opérateur n'a pas reçu les batteries nécessaires dans les délais requis.

Il faut dire qu'il a déjà fallu attendre longtemps avant que la Ville ne puisse présenter les modèles électriques à la population luxembourgeoise. JCDecaux n'avait en effet pu respecter la première échéance fixée au 1er juillet 2018, ni la deuxième, pour le mois de septembre.

La raison invoquée par l'opérateur était que les batteries nécessaires ne seraient pas disponibles dans les délais impartis.

De plus en plus de plaintes

Les nouvelles bicyclettes n'ont été présentées sur le Knuedler que le 30 novembre dernier - soit cinq mois plus tard. Mais déjà lors de l'essai, une batterie était tombée en panne - à ce moment-là, il n'y avait aucune raison de s'inquiéter.

Luxembourg déploie sa flotte de vélos électriques Trois semaines avant Noël, la bourgmestre de Luxembourg, bien entourée, a enfin donné les premiers coups de pédale inaugurant le nouveau système Vel'OH! à assistance électrique. 64% du réseau de la capitale est passé à la vitesse électrique endéans une nuit. La «légèreté» du vélo devrait convaincre de nouveaux utilisateurs.

Ce n'est qu'ensuite que le service clientèle a reçu de plus en plus de plaintes. "Nous étions heureux d'avoir enfin pu commencer. Aujourd'hui, deux mois après l'introduction, nous avons remarqué que nous avons beaucoup, beaucoup de problèmes", déclare Patrick Goldschmidt, le commissaire à la mobilité.

Selon nos informations, un utilisateur régulier de ce système de location de bicyclettes a attiré à plusieurs reprises l'attention du service clientèle sur différents problèmes, notamment des difficultés avec la batterie d'un vélo. Réponse: "Il faut être patient avant que le service fonctionne de manière optimale. Nous faisons des progrès tous les jours, mais la situation ne s'est pas stabilisée pour l'instant".

Mais les problèmes ne concernent pas uniquement les batteries. Perte de lumière, bruit fort, impossibilité de louer un nouveau vélo, la situation empire et semble avoir été finalement reconnue par JCDecaux. "Depuis l'introduction des vélos électriques, différentes déficiences techniques ont été identifiées. Nos techniciens travaillent jour et nuit pour remplacer certaines pièces défectueuses, le service devrait donc s'améliorer progressivement", reconnaît le service clientèle.

Patrick Goldschmidt rappelle à cet égard que la Ville de Luxembourg n'est pas responsable de la distribution des bicyclettes aux stations individuelles, ni du fonctionnement des vélos: il s'agit de l'opérateur JCDecaux.

"Le contrat a été attribué à l'opérateur précisément dans le but de fournir ces services. Après tout, nous payons aussi beaucoup d'argent pour cela", poursuit Goldschmidt avant d'ajouter: "L'opérateur ne maîtrise pas les problèmes!"

Sur de nombreux vélos, la batterie s'est interrompue pendant la conduite, ce qui a également provoqué l'arrêt des feux. Photo: Chris Karaba

Il est clair que les responsables de la ville ne veulent plus accepter ce fait. Aujourd'hui, ils demandent à JCDecaux de prendre une position urgente et surtout de faire quelque chose pour que l'offre fonctionne correctement.

En réponse à notre demande, Jérôme Blanchevoye, directeur général adjoint du département "Villes et Finances" de JCDecaux, a expliqué que toutes les équipes sont actuellement mobilisées pour résoudre ces problèmes.

"Nous mettons tout en œuvre pour offrir aux Luxembourgeois un système de location de vélos électriques à la hauteur de leurs attentes", poursuit-il. Et d'ajouter: "Nous sommes confiants. Nous allons pouvoir résoudre les difficultés le plus rapidement possible".

Pas d'élargissement de l'offre pour l'instant

Si d'autres stations vel'OH ! ont été prévues - par exemple à Cents, sur le campus Geesseknäppchen à Merl ou au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) - elles devront attendre dans l'immédiat.



"Nous ne prévoyons pas d'expansion aujourd'hui. L'offre existante doit d'abord fonctionner sans heurts ", souligne Patrick Goldschmidt.

Malgré ces problèmes, l'offre de vélos électriques a suscité de l'intérêt. Le nombre d'abonnés a augmenté. Depuis la mise en service des vélos en novembre 2018, 800 nouveaux abonnements ont été enregistrés. Mais "bien sûr, nous en sommes heureux; mais nous voyons bien que les utilisateurs sont insatisfaits et ça, nous n'aimons pas".

Par Nadine Schwartz, traduction Sophie Wiessler

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.