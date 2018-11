Ils devaient arriver le 1er juillet, puis mi-septembre. Cette fois-ci, c'est la bonne: une partie des Vél'OH! en libre-service de Luxembourg-Ville seront électriques dès le 30 novembre. D'ici la mi-décembre tout le réseau fonctionnera avec assistance électrique.

Luxembourg 2 min.

Les Vel'OH! électriques en service le 30 novembre

Ils devaient arriver le 1er juillet, puis mi-septembre. Cette fois-ci, c'est la bonne: une partie des Vél'OH! en libre-service de Luxembourg-Ville seront électriques dès le 30 novembre. D'ici la mi-décembre tout le réseau fonctionnera avec assistance électrique.

(MF/AF) – A la fin du mois, le 30 novembre, 60 de plus de 100 stations de Vel'OH! seront équipées de vélos à assistance électrique à Luxembourg-Ville et dans des communes limitrophes comme Hesperange et Strassen. C'est une première phase. Les stations restantes seront à leur tour équipées d'ici la mi-décembre a annoncé ce mardi matin à l'hôtel de ville de Luxembourg, Lydie Polfer, la bourgmestre.



La mise en service des Vel'OH! à assistance électrique avaient été annoncée d'abord pour le 1er juillet. Mais cette mise en service avait été reportée à la mi-septembre. L'inauguration devait avoir lieu pendant la «Semaine de la mobilité». A quelques jours de l'inauguration, problème: les Vel'OH! à assistance électrique ne seront pas là à temps.

850 Vél'Oh électriques en libre-service en septembre Ils étaient prévus pour juillet, ils seront mis en service le 20 septembre: les vélos à assistance électrique vont succéder aux Vél'Oh bleus, arrivés à Luxembourg il y a 10 ans.

La bourgmestre n'a pas souhaité détailler précisément les raisons de ce retard lors de la conférence de presse de ce mardi matin: «L'inauguration devait avoir lieu mi-septembre, mais on n'est jamais à l'abri de problèmes techniques. Ces problèmes techniques ont été résolus entre-temps», s'est bornée a expliquer Lydie Polfer. Le renouvellement des stations et des vélos va se faire progressivement et avec méthode à compter de ce jeudi 8 novembre, pour garder un réseau et des vélos opérationnels pour les utilisateurs durant toute la période de transition entre les vel'OH! de la première et de la seconde génération.

Du 15 au 30 novembre se déroulera la 1re phase des travaux d'électrification du réseau vel'oh! pour 60 stations. "Le switch vers les vélos électriques se fera dans la nuit du 29 au 30 novembre", assure Laurent Vanetti, chef du Service Citculation à #Luxemboug #mobilité #velotaf pic.twitter.com/4gstMURQSf — MauriceFick (@MauriceFick) November 6, 2018

Mi-décembre, toutes les stations, «plus de 100 en tout», auront été remplacées, voire aménagées. Certaines stations proposeront davantage de bornes Vel'OH!, afin de satisfaire la demande.



Il existe actuellement 94 stations qui proposeront 860 Vel'OH! Pas moins de 17 nouvelles stations à assistance électrique seront aménagées à Luxembourg-ville et dans certaines communes limitrophes comme Bertrange, Strassen ou Hesperange durant cette première phase.

Lydie Polfer, bourgmestre de #Luxembourg, annonce que "le 10 décembre 2018 tous les travaux seront terminés et tous les vel'oh! seront alors électriques. Nous serons la première capitale avec un réseau de vélos en libre service 100% électrique!" #mobilité #velotaf pic.twitter.com/H0plZmFK9p — MauriceFick (@MauriceFick) November 6, 2018

«Dans la nuit du 29 au 30 novembre se fera le switch vers les vélos électriques» dans toutes les stations qui auront été rendues opérationnelles, assure Laurent Vanetti, chef du service Circulation à Luxembourg. Un moment symbolique qui sera réhaussé par une inauguration officielle le 30 novembre au matin par Madame la bourgmestre.



Pour ne pas perturber le bon fonctionnement des locations, une station sur deux sera transformée dans les différents quartiers. Après l'inauguration, toutes les stations restantes seront réaménagées et immédiatement mises en service dès que des vélos électriques pourront y être installés.



Pour chaque station, la borne d'accueil sera changée, ainsi que les points d'attache et les vélos eux-mêmes.