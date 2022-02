Les Luxembourgeois plébiscitent moins les véhicules électriques et hybrides que dans les pays voisins.

Les véhicules électriques moins plébiscités qu'ailleurs

Les Luxembourgeois plébiscitent moins les véhicules électriques et hybrides que dans les pays voisins.

(tb avec TK) Si l'électrique a «le vent en poupe» au Grand-Duché selon la FEDAMO avec 4.649 nouvelles immatriculations en 2021, les Luxembourgeois sont moins nombreux que dans les pays voisins à vouloir acheter des voitures électriques ou hybrides. C'est ce qui ressort d'une enquête de la Banque européenne d'investissement (BEI) publiée ce mardi.

Selon ce sondage, 51% des Luxembourgeois interrogés ont déclaré vouloir prendre soit une voiture hybride, soit une voiture électrique lors de leur prochain achat de voiture. Cela ne représente que deux points de pourcentage de plus que la part de ceux qui opteraient pour une voiture diesel ou essence (49%) et 16 points de pourcentage de moins que la moyenne européenne. Concrètement, 31% des personnes interrogées achèteraient une voiture hybride et 20% une voiture électrique.

Les Néerlandais (62%), les Français (61%) et les Belges (63%) sont nettement plus intéressés par les voitures électriques. En Allemagne (52%), l'intérêt est le même qu'au Luxembourg. Au Grand-Duché, 5 % de la population totale déclare ne pas posséder de véhicule et ne pas vouloir en acheter un (8 points de pourcentage de moins que la moyenne européenne).

L'intérêt pour les véhicules hybrides est un peu plus marqué au Luxembourg (31%) qu'en Allemagne (29%) et aux Pays-Bas (29%), mais pas autant qu'en Belgique (39%) et en France (38%). En ce qui concerne les voitures électriques, les Luxembourgeois sont plus réticents (20%) que les Belges (24%), les Français et Allemands (23%). En revanche, les voitures électriques sont plus appréciées aux Pays-Bas (33%).



Dans toute l'Europe, les acheteurs potentiels de voitures préfèrent les véhicules hybrides (39%), suivis des voitures à essence et diesel (33%). Les voitures électriques arrivent en troisième position (28%).

C'est en Chine que l'intérêt pour les voitures électriques est le plus grand (44% des acheteurs potentiels de voitures prendraient une voiture électrique). Aux États-Unis, l'hybride arrive en tête (38 %), suivi de l'essence et du diesel (33 %). La dernière place est occupée par la voiture électrique (29 %).

