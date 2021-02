A compter de lundi, et pour une semaine, tous les élèves devront poursuivre leur scolarité à domicile en raison de la «légère recrudescence» du nombre de cas positifs enregistrés dans les établissements du pays. Une décision justifiée par le besoin de «faire preuve de prudence».

Luxembourg 2 min.

Les variants mettent K.-O. le milieu scolaire

Jean-Michel HENNEBERT A compter de lundi, et pour une semaine, tous les élèves devront poursuivre leur scolarité à domicile en raison de la «légère recrudescence» du nombre de cas positifs enregistrés dans les établissements du pays. Une décision justifiée par le besoin de «faire preuve de prudence».

Évoqué comme une possibilité début janvier, l'impact plus fort des variants sur les enfants semble se vérifier. «Nous constatons aujourd'hui que les chiffres augmentent fortement, surtout chez les 0-19 ans», indique lors d'une conférence de presse, jeudi, Claude Meisch (DP) qui fait état de nouvelles infections enregistrées «dans et autour des écoles». Face à un phénomène qui «donne matière à réflexion» et oblige à «s'inquiéter sérieusement» sur les conséquences potentielles, le ministre de l'Education nationale a tranché pour une solution radicale. La fermeture pure et simple de tous les établissements scolaires à compter de lundi.

Nouveau cluster dans une école à Schifflange Trois classes du cycle 2 sur les sept que compte l'école fondamentale Albert-Wingert sont touchées par le virus, indique mercredi soir le ministère de l'Education nationale, confirmant les propos du bourgmestre de la commune.

Justifiée par le besoin de «faire preuve de prudence», la mesure se traduira donc par le retour au home schooling pour tous les élèves du fondamental et des centres de compétences pour la semaine prochaine, avant que ces derniers ne bénéficient des vacances de Carnaval.

Seule exception à cette règle: les cours des élèves de 1ère du secondaire qui sont maintenus en présentiel. «Afin de garantir la plus grande sécurité possible, les élèves concernés pourront se faire tester au préalable et une ordonnance leur parviendra dans les meilleurs délais», précise le ministère de l'Education nationale.

Pour limiter au maximum les risques de contamination, les maisons relais fermeront également leurs portes jusqu'au 21 février, tandis que les activités chez un assistant parental seront suspendues. Les crèches, en revanche, resteront ouvertes puisque «la situation ne s'y est pas détériorée», précise jeudi Claude Meisch. Conséquence de la fermeture d'une grande partie des établissements scolaires, le congé exceptionnel pour raisons familiales sera réactivé pour les parents d'enfants âgés de moins de 13 ans.

Fermeture des écoles à partir de lundi Face à la hausse des infections dans les établissements scolaires ces derniers jours, le ministre de l'Education nationale annonce la reprise du home schooling la semaine prochaine. Des annonces à suivre en direct.

Se disant conscient que les prochains jours allaient constituer «une phase difficile pour les enfants», le ministre de l'Education nationale assure qu'elle est nécessaire, la situation étant «différente de celle observée à l'automne dernier».

En clair, les variants du virus se comportent différemment et les infections ne semblent pas pouvoir être contrôlées avec des mises en quarantaine. Raison pour laquelle un «suivi détaillé» sera mené et les conclusions sur les suites à donner au-delà des vacances de Carnaval seront communiquées la semaine prochaine.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.