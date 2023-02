Les coprésidents du LSAP défendent le slogan de campagne des socialistes pour les législatives, promettant une démocratie sociale forte, alors que leur parti est au gouvernement depuis 19 ans.

Luxembourg 4 min.

Législatives d'octobre 2023

«Les valeurs défendues par le LSAP sont plus que jamais d'actualité»

Thomas BERTHOL Les coprésidents du LSAP défendent le slogan de campagne des socialistes pour les législatives, promettant une démocratie sociale forte, alors que leur parti est au gouvernement depuis 19 ans.

«Il est temps de mettre en place une démocratie sociale forte.» Ce slogan de campagne pour les législatives d'octobre 2023 n'est pas issu d'un nouveau parti politique luxembourgeois ou d'un parti qui n'a jamais fait partie d'un gouvernement. Au contraire, il s'agit du LSAP.

Pour rappel, les socialistes sont au gouvernement depuis 2004, soit depuis près de 20 ans. Cela n'a pas manqué d'interpeller le député Pirate Sven Clement, qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux: «Qu'a fait ce parti depuis 19 ans?»

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Le LSAP répond aux critiques

Sollicitée par Virgule.lu, Francine Closener (LSAP) répond en ces termes à la critique de Sven Clement: «''Le temps pour une démocratie forte et sociale'', c'est plus qu'un slogan. Cela s'inscrit dans l'histoire du LSAP, parce que les socialistes s'engagent depuis 120 ans au Luxembourg pour une démocratie forte et sociale et nous souhaitons poursuivre dans cette voie.»

Nous faisons de la politique avec des déclarations et idées concrètes Francine Closener

«Il est d'autant plus important d'avoir une telle démocratie lorsque nos valeurs sont remises en question par des populistes et extrémistes qui tentent de diviser la société, et par des chantres économiques libéraux-conservateurs qui contribuent à creuser les inégalités au Luxembourg.»

«Pour cela, nous avons des propositions et des valeurs sur lesquelles nous travaillons et que nous mettons en oeuvre (également depuis 19 ans que nous sommes au gouvernement!). Je rappelle que sans le LSAP au Luxembourg, il n'y aurait pas eu de progrès sociaux!», poursuit la coprésidente du LSAP.

Législatives: où placer les têtes de liste? Les chefs de file pour les élections législatives sont (presque) connus, il s'agit maintenant de déterminer qui mènera les listes dans les districts.

«Nous ne faisons pas de petites polémiques ou phrases politiques, mais nous faisons de la politique avec des déclarations et idées concrètes», conclut Francine Closener.

Pourtant, le député socialiste Dan Kersch s'en était pris en début d'année aux propos tenus par le Premier ministre Xavier Bettel (DP) lors de son interview du Nouvel An sur RTL Télévision. Il lui reprochait ses prises de position concernant le temps de travail et sur le report d'une réforme fiscale.

La ville de Dudelange offre un camion-échelle à l'Ukraine Ce jeudi, la commune de Dudelange a remis les clés d'un camion-échelle à l'association LUkraine. Elle est la première commune à faire une telle démarche. L'asbl souhaite réaliser son objectif de 112 véhicules envoyés à l'Ukraine.

Dan Biancalana, coprésident du parti, souligne de son côté que la défense de leurs valeurs s'impose encore plus «en temps de crises»: «C'est d'autant plus le cas avec la pandémie de covid que nous avons maîtrisée et aujourd'hui avec la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. La solidarité, l'égalité des chances et la justice, ces valeurs défendues par le LSAP, sont plus que jamais d'actualité.»

«Encore de la marge pour faire progresser le pays»

«Ces valeurs ont été un important pilier dans notre politique depuis que nous sommes au gouvernement», affirme le député-bourgmestre de Dudelange.

Ce dernier indique que le parti est encore en train de travailler sur un programme: «Il y a certainement encore de la marge pour faire progresser et développer le Luxembourg.»

Deux congrès prévus pour le LSAP

Le 11 mars prochain, le LSAP tiendra son congrès. A cette occasion, le parti présentera les programmes des élections communales.

Un autre congrès aura lieu au mois de juillet où il sera question des élections législatives, fait savoir Dan Biancalana. C'est à ce moment-là que devrait être actée officiellement la candidature de Paulette Lenert en tant que tête de liste pour les législatives.

Le LSAP redevient la première force de la coalition Selon le dernier sondage réalisé par Ilres, le parti socialiste continue d'avoir le vent en poupe à un peu moins d'un an des législatives. Il dépasse même le DP en intentions de vote en redevenant la deuxième force politique du pays.

La vice-Première ministre s'était dite prête le 20 janvier lors d'une réception du Nouvel An à se lancer dans ce défi électoral. Plusieurs élus socialistes, dont Dan Biancalana, avaient fait savoir en octobre dernier qu'ils la soutiendraient dans cette démarche.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.