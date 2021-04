Depuis lundi, un hangar de Luxembourg Air Rescue accueille le cinquième centre de vaccination du pays. Une ouverture à l'aube d'un deuxième trimestre où les doses anti-covid devraient affluer.

Luxembourg 4 2 min.

Les vaccinations décolleront depuis le Findel

Depuis lundi, un hangar de Luxembourg Air Rescue accueille le cinquième centre de vaccination du pays. Une ouverture à l'aube d'un deuxième trimestre où les doses anti-covid devraient affluer.

Xavier Bettel, 47 ans. Romain Schneider, 53 ans. Le premier n'a pas encore droit à la vaccination, le second si. Mais si le Premier ministre et le ministre de la Sécurité sociale ont fait le chemin jusqu'à Sandweiler, à deux pas de l'aéroport du Findel précisément, ce n'était pas pour y recevoir une piqûre anti-covid, mais bien pour découvrir ce cinquième centre luxembourgeois qui, potentiellement, pourra accueillir jusqu'à 9.000 personnes par semaine.

Le Luxembourg maintient son cap avec AstraZeneca Après les conclusions de l'EMA, le gouvernement a annoncé mercredi poursuivre son utilisation du vaccin du laboratoire suédo-britannique. Si certains pays émettent toutefois des restrictions, le pays lui ne prévoit pas de «distinction d'âge ou de sexe».

Ainsi après quatre mois de campagne (et 127.000 doses administrées), voilà que débute un nouvel épisode de la bataille face au virus déjà à l'origine de 768 décès en 14 mois au Grand-Duché. Pour l'heure, et compte tenu des flux de vaccins attendus des quatre laboratoires agréés, seules 6 des 12 lignes de vaccination seront mises en service. Mais la montée en charge devrait vite se faire, jusqu'au point ultime que devrait constituer l'ouverture d'un vaccinodrome dans les locaux de LuxExpo.

La campagne qui tardait à démarrer, connait depuis un mois un rythme bien plus soutenu. Ainsi, si le Luxembourg avait injecté 60.000 doses en un trimestre, ces quatre dernières semaines ont permis d'en administrer tout autant. Et le gouvernement s'attend à recevoir encore plus de palettes de la part des laboratoires. Sandweiler a donc quelques jours pour se roder, avant d'être «prêt à dégainer», comme dit Xavier Bettel.



C'est Luxembourg Air Rescue (LAR) qui a fait le choix de laisser son hangar à disposition des autorités sanitaires. Un geste appréciable alors qu'il était si difficile pour le haut-commissariat à la protection nationale de trouver des sites (vastes, inoccupés et adaptés). A en croire, le président de LAR, ce choix relevait même de l'évidence : «Nous sommes la plus grande organisation du pays, c’est notre métier puisque nous faisons de la médecine. Nous avons un hangar, une infirmerie, une pharmacie, du personnel et un parking». Bref tout pour plaire... ne manque plus qu'un approvisionnement assuré en vaccins en somme.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Lokales, Visite du Centre de Vaccination Luxembourg Air Rescue, Xavier Bettel, Romain Schneider, Luc Feller, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Chris Karaba

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Lokales, Visite du Centre de Vaccination Luxembourg Air Rescue, Xavier Bettel, Romain Schneider, Luc Feller, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Chris Karaba A Bosnian citizen receives a dose of the AstraZeneca Covid-19 vaccine at one of Belgrade's vaccination centre, on March 28, 2021. - The small Balkan country has so many vaccines available it has even offered jabs to any foreigner who can get themself there, sparking an influx of thousands of "vaccine tourists" from neighbouring countries. The situation is the result of a diplomatic juggle between East and West that saw Belgrade secure deals for nearly 15 million vaccine doses for its population of seven million. With around three million doses already in hand -- a buffet of Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V and Sinopharm -- and two million of those already administered, one of Europe's poorest corners has quickly found itself among the continent's fastest vaccinators. (Photo by OLIVER BUNIC / AFP) AFP Lokales, Visite du Centre de Vaccination Luxembourg Air Rescue, Xavier Bettel, Romain Schneider, Luc Feller, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Chris Karaba Lokales, Visite du Centre de Vaccination Luxembourg Air Rescue, Xavier Bettel, Romain Schneider, Luc Feller, Foto: Chris Karaba/Luxemburger Wort Chris Karaba





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.