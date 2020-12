A peine le vaccin Pfizer/BioNTech validé pour l'Europe que le Premier ministre luxembourgeois annonçait le début de la campagne d'injection. Avec toujours les soignants comme public prioritaire.

Les vaccinations anti-covid débuteront le 28 décembre

Cinq centres disséminés dans le pays, des équipes mobiles pour aller piquer les personnes ne pouvant se déplacer (ou risquant une infection en quittant leur lieu de vie) : la stratégie de vaccination luxembourgeoise avait été détaillée le 4 décembre dernier. En fait, deux inconnues restaient en suspens : la date d'arrivée des premières doses anti-covid et leur nombre. Au moins la première interrogation est-elle résolue : «Les premières vaccinations auront lieu les 28 et 29 décembre», a annoncé Xavier Bettel, lundi après-midi.

Et c'est bien le vaccin Pfizer, tout juste adoubé par l'Agence européenne des médicaments (EMA), qui viendra assurer le «bouclier sanitaire» attendu, dans un premier temps. Autrement dit, c'est cette première formule qui sera injectée aux personnels soignants (volontaires) travaillant au Grand-Duché, résidents comme frontaliers. Et le Hall Victor-Hugo, à Luxembourg, servira de cadre aux premières injections pratiquées cette année, a confirmé le Premier ministre.

Pour plus de détails, par contre, l'exécutif ne préfère plus s'avancer. «Tout dépendra des arrivages.» Et mis à part que les précieux vaccins arriveront, par route, d'une usine de production basée en Belgique, nul détail n'a transpiré pour savoir quel pays de l'Union européenne allait recevoir quelle quantité et quand. «Mais si quelqu'un pense que toute la population pourra être vaccinée dans les 15 jours, c'est une erreur», se contente d'avertir le chef du gouvernement.

Il est vrai que sur ce coup-là, le Luxembourg n'est pas maître de son sort. Son ravitaillement en vaccin dépendant à la fois du rythme de production des chaines de l'entreprise Pfizer mais aussi du bon vouloir de la Commission européenne qui a passé commande au nom des Etats membres.

C'est l'instance dirigée par Ursula von der Leyen qui assurera la juste répartition des flacons au fil des jours. «C'est le mode auquel nous avons choisi d'adhérer car, de fait, il évitait que les Etats ne rentrent en concurrence pour s'approvisionner en vaccins.» Un jeu pour lequel le 'petit client' Luxembourg n'aurait guère eu de chances.

Mais Paulette Lenert, la ministre de la Santé, rassure : «En fonction de notre commande, nous aurons de quoi vacciner plus de 800.000 fois». Plus que la population résidente donc. Mais le chiffre tient compte des possibles rappels qu'imposeront certains vaccins. A commencer par le Pfizer (au moins 21 jours après la première piqûre), ainsi que l'anti-covid proposé par le laboratoire Modena qui, lui, pourrait bien être avalisé par l'EMA dès le début janvier.

Et Xavier Bettel d'expliquer : «Dans ces deux cas, il ne sera pas question d'utiliser en rafale les premières doses qui arriveront. Il faudra toujours en utiliser la moitié seulement pour conserver l'autre pour la seconde salve de vaccination». Une prudence recommandée tant l'approvisionnement, dans les semaines à venir, risque de se dérouler de façon chaotique. Interpol parle même de risque de vols des précieux chargements médicaux, c'est dire.

