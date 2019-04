Ce week-end de Pâques vient clôturer deux semaines de vacances du côté du Luxembourg. Quelles ont été les destinations favorites des résidents?

Luxembourg 2 min.

Les vacances «sur-mesure» plébiscitées

Sophie WIESSLER Ce week-end de Pâques vient clôturer deux semaines de vacances du côté du Luxembourg. Quelles ont été les destinations favorites des résidents?

Après les grandes vacances d'été, celles de Pâques sont les plus prisées par les Luxembourgeois, selon différentes agences de voyage du pays. Il faut dire qu'avec deux semaines de libre, c'est l'occasion idéale pour partir explorer de nouveaux horizons.

Mais les habitants du Grand-Duché semblent avant tout à la recherche de soleil. Sans surprise, le Portugal reste ainsi l'une des destinations en vogue pour ces vacances de Pâques 2019.

L'incontournable Palma de Majorque

«Beaucoup de personnes sont parties en week-end cette année, faire des city-trip. Lisbonne, Porto... le Portugal d'une manière générale attire beaucoup», détaille l'agence Flammang de Luxembourg-Ville.

Week-end «Vakanz» : Les destinations de 2018: l'Espagne, la Grèce et... l'Islande Le petit village de 17.000 m2 qui ouvre le monde aux touristes, sous la lumière colorée de Luxexpo The Box, a été pris d'assaut. Les clients de «Vakanz» ont tout le week-end pour s'informer et booker un voyage.

Les destinations soleil se retrouvent également du côté de Ténérife cette année, ou des Canaries, des îles toujours très demandées par les vacanciers. «C'est du soleil garanti», soulignent les Voyages Emile Weber, ajoutant «le vol n'est pas très long en plus».

Palma de Majorque reste également un incontournable. En 2018, les professionnels présents au salon Vakanz soulignaient même que cette île «reste la préférée des Luxembourgeois».

«Que ce soit en famille, en couple ou en célibataire. On est à deux heures de vol et il y a toute la gamme des hôtels, du deux aux cinq étoiles!», avait constaté l'an passé Franceso Mastropietro, district manager de «We love to travel» pour le groupe Sales-Lentz.

L'Asie en plein boom

Le ski n'est pas en reste: beaucoup de Luxembourgeois profitent encore des dernières descentes dans les stations françaises durant ce weekend prolongé de Pâques.



La surprise vient plutôt de l'ouest de la planète. «Nous avons une belle demande pour l'Asie cette année. La Thaïlande ou encore le Vietnam. Les familles veulent vraiment profiter de ces deux semaines pour partir loin», expliquent encore les Voyages Emile Weber.

Des destinations de «haute qualité à très bon prix», assurent de leur côté les voyages Flammang, ajoutant que le niveau de prix est «comparable à un voyage aux Canaries».

Les jeunes friands d'aventures

Mais si une tendance prend son envol depuis plusieurs mois, c'est bien celle des vacances «sur-mesure». «Nous avons beaucoup de clients qui arrivent à l'agence avec des idées bien précises de ce qu'ils veulent faire de leurs vacances. En fonction de leurs critères, nos équipes créent alors leur trip idéal», détaille les Voyages Emile Weber.



Yoga en Inde, onze jours en Birmanie au sein d'une tribu ou encore visites de cités mayas, tout est permis. «Ce sont surtout les jeunes et jeunes d’esprit qui sont friands de ce genre d’offres. Ceux qui désirent découvrir le monde en dehors des circuits touristiques traditionnels».

Si le budget moyen d'un tel périple «ne peut pas être communiqué» par les agences, le salon Vakanz faisait état l'an passé d'une enveloppe moyenne comprise «entre 1.200 et 1.500 euros pour une semaine».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.