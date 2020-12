Présent dans la station balnéaire française en cette fin d'année alors que le pays se trouve soumis à de nouvelles restrictions sanitaires, le chef de l'Etat se trouve au centre d'une polémique. En cause, une éventuelle absence d'exemplarité.

Les vacances du Grand-Duc à Biarritz passent mal

(Jmh) - Comme toutes les lois, celle instaurant de nouvelles restrictions sanitaires pour lutter contre la propagation du covid-19 porte la signature du grand-duc Henri. Acté le 24 décembre dernier, le document a été paraphé depuis Biarritz, nouveau lieu de résidence du couple grand-ducal depuis l'été et l'achat d'un appartement avec vue sur mer. Un élément qui n'a pas manqué de déchaîner les passions sur les réseaux sociaux, quelques jours après la diffusion d'un discours dans lequel le grand-duc Henri demandait de «ne pas baisser la tête».

En cause, un éventuel manque d'exemplarité du chef de l'Etat alors même que le Luxembourg est soumis à un couvre-feu entre 21h et 6h, que les restaurants et les bars sont fermés et que certains commerces sont priés de garder leur rideau baissé. Sauf que le texte ne prévoit aucune interdiction de voyager à l'étranger. Il en va alors de la responsabilité de chacun de respecter les mesures en vigueur dans chaque pays, indique la Cour dans une réponse adressée à nos confrères du Luxemburger Wort.

Même position pour Xavier Bettel (DP). Interrogé à ce sujet par nos confrères de RTL Télé Lëtzebuerg à l'occasion du traditionnel discours du Nouvel An, le Premier ministre assure ne voir «aucun problème» à la présence du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa à Biarritz. D'autant plus qu'il «reste en contact permanent avec le gouvernement et ses collaborateurs afin de rester informé et d'accomplir sa tâche», précise la Cour qui indique ne pas savoir quand le chef de l'Etat reviendra au Grand-Duché.

Le Grand-Duc garde ses habitudes à Cabasson Recrudescence de pandémie ou pas, le couple grand-ducal est parti se reposer sur la Côte d'Azur. La famille et le personnel y suivent «les mêmes règles sanitaires que chaque citoyen», assurent cinq ministres interrogés sur ce sujet par des députés Piraten curieux d'en savoir plus.

Pour mémoire, aucune obligation territoriale n'est faite au Grand-Duc en ce qui concerne la signature des lois. Si la plupart sont signées au château de Berg, comme ce fut le cas le 19 décembre dernier pour le texte mettant en oeuvre des «mesures restrictives en matière financière», d'autres l'ont été depuis Cabasson, lieu de villégiature estival habituel de la famille grand-ducale.

A noter qu'en juillet dernier, la même polémique avait vu le jour, après que le grand-duc Henri et la grande-duchesse eurent séjourné sur les bords de la Méditerranée alors que le nombre de nouveaux cas de covid-19 commençait à repartir à la hausse. Ce qui avait valu une réponse parlementaire impliquant pas moins de cinq ministres qui assuraient tous que «les mêmes règles sanitaires valent pour la famille grand-ducale et le personnel de la Cour, comme pour chaque citoyen».

