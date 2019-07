Seul un résident sur dix ne peut pas se permettre de partir en vacances en été, selon une étude publiée ce mercredi par Eurostat.

Les vacances, ce luxe suédo-luxembourgeois

Pour de nombreuses personnes, l'été rime avec vacances et voyages. Mais pas toujours. Une étude mise en ligne ce mercredi 31 juillet par Eurostat, estime en effet que 28,3% de la population de l'UE, âgée de 16 ans et plus, n'ont pu s'offrir de congé annuel d'une semaine hors de leur domicile pour l'année 2018.

La Roumanie se classe ainsi en tête, avec 58,9% de résidents dans cette situation, suivie par la Croatie et la Grèce, dont la moitié des habitants n'ont pu se permettre une semaine de vacances.

Une situation bien à l'opposé de celle du Luxembourg: le pays se positionne en effet dans le top trois des privilégiés. Au Grand-Duché, 10,9% des résidents ne sont pas partis l'été dernier. Au sein de l'UE, seule la Suède fait mieux, avec 9,7% de concernés. En dehors de l'Union européenne, la Norvège (6,4%) et la Suisse (8,5%) font mieux.

Du côté de la Grande Région, ce sont nos voisins allemands qui s'en sortent le mieux après le Luxembourg, avec 14,5% de sa population privée de vacances. Viennent ensuite la France (22,6%) et la Belgique (23,4%).

