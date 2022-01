Bien présentes dans l'esprit de tous, les vacances se préparent déjà pour l'été 2022, mais pas seulement. En cette période Omicron, la rédaction a tout de même posé quelques questions aux agences de voyages.

Luxembourg 3 min.

Voyages

Les vacances à l'étranger se profilent bel et bien pour 2022

Megane KAMBALA Bien présentes dans l'esprit de tous, les vacances se préparent déjà pour l'été 2022, mais pas seulement. En cette période Omicron, la rédaction a tout de même posé quelques questions aux agences de voyages.

Les deux dernières années ont été éprouvantes sur bien des plans et la fermeture des frontières pendant un long laps de temps a rendu les voyages plus attrayants encore. En cette période de vague de contaminations Omicron et un taux de vaccination qui continue de progresser favorablement, il convenait bien de se renseigner sur les tendances voyages.

La Grèce et Dakar en ligne de mire pour l'été chez Luxair



Du côté de Luxair, «bien que la situation covid ait modifié les tendances de réservation en favorisant le ''last minute'', nous constatons que les clients sont de plus en plus confiants, avec une hausse des réservations pour la saison estivale».

Beaucoup souhaitent voyager à nouveau grâce à leur certificat de vaccination et ont ainsi recours à des offres first minute. La Grèce notamment a le vent en poupe auprès des clients.

L'industrie du voyage retrouve des couleurs Si l'hiver dernier, les congés rimaient avec un lockdown, cette année, les résidents sont nombreux à s'être envolés vers l'étranger. Tour d'horizon sur les tendances du secteur des voyages.

Le tour opérateur reçoit également de nombreuses réservations pour Dakar (Sénégal), une des nouvelles destinations qui sera desservie entre avril et mai. On peut donc l'affirmer, le taux de vaccination de la population aidant et une meilleure compréhension des règles d'entrée dans chaque pays incitent les gens à se projeter et oser réserver pour des dates lointaines.

Afin de permettre à ses clients d'envisager leur séjour en toute sérénité, la politique de Luxair et LuxairTours offre en conséquence plus de flexibilité, avec une modification de voyage possible jusqu’à 14 jours avant le départ (avec la possibilité de partir jusqu’à 6 mois plus tard et/ou sur une autre destination ou hôtel).

Des vacances plutôt centrées sur le court terme chez We love to travel

Du côté du tour-opérateur We love to travel, les clients restent actuellement plutôt portés sur l'Europe ou ses environs proches, avec une nette préférence pour les îles Canaries, l'Egypte ou le Cap-Vert. Des destinations chaudes donc, même si certains envisagent tout de même des îles paradisiaques plus lointaines telles que l'île Maurice ou les Seychelles; voire même la Guadeloupe ou les Caraïbes.

Plusieurs questions et inquiétudes sont toutefois soulevées lors des réservations, notamment pour les annulations possibles en cas de covid. Le tour-opérateur informe qu'il est possible d'être remboursé si l'assurance souscrite pour le séjour le précise dans ses clauses en cas de contamination, mais également si les frontières du pays souhaité ferment inopinément. Avis aux intéressés: toujours bien vérifier les clauses des assurances voyages.

Finalement, le plus fastidieux pour les agences de voyages reste assurément la veille des restrictions sanitaires et des ouvertures/fermetures de frontières à travers le monde.

Activités ou détente?

Quel que soit le type de séjour rêvé, les tours-opérateurs sont parés.

We love to travel offre la possibilité de sélectionner en option bon nombre d'activités (randonnées, sport nautique...), même si l'on peut imaginer que beaucoup de clients veulent simplement se détendre en cette période troublée.

Toutefois, pour les plus actifs, LuxairTours a de son côté créé le concept Active Holidays permettant aux voyageurs en quête de sports de nature ou de sensations fortes de (re)découvrir les destinations autrement avec deux formules: Freedom, idéale pour combiner sport et détente et la formule Coaching comprenant un coach dédié pour plus de performances. Des formules all inclusive dans des hôtels minutieusement sélectionnés par des spécialistes passionnés de sport.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.