Le prince Guillaume, la princesse Stéphanie et leur fils, le petit prince Charles, ont publié ce jeudi quatre photos de Noël et leurs voeux pour les fêtes de fin d'année.

Luxembourg 4

Fêtes de fin d'année

Les vœux du grand-duc héritier du Luxembourg

Le grand-duc héritier Guillaume, la princesse Stéphanie et le petit prince Charles âgé de deux ans ont adressé leurs vœux à tous les résidents ce jeudi.

«Le prince Guillaume, la princesse Stéphanie et le prince Charles vous souhaitent à tous un joyeux Noël et une bonne année», a écrit le couple royal en quatre langues : luxembourgeois, allemand, français et anglais. Pour accompagner ses vœux, l'héritier du trône partage quatre photos de famille dans une ambiance festive.

4 Crédit: © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Crédit: © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Crédit: © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Crédit: © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue Crédit: © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

C'est un Noël spécial pour la famille. La princesse Stéphanie, 38 ans, attend le deuxième enfant du couple, qui doit naître en avril. L'annonce officielle de la deuxième grossesse a été faite en septembre dernier. Le prince Guillaume, 41 ans, et la princesse Stéphanie, la comtesse belge de Lannoy, sont mariés depuis dix ans.

