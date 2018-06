Les vœux de Xavier Bettel pour la Fête nationale

Le Premier ministre Xavier Bettel a adressé ses vœux aux citoyens du Grand-Duché, ce vendredi 22 juin, en l'honneur de la Fête nationale. Des propos également adressés aux personnes qui viennent travailler au Luxembourg, qu'il a remerciées.

Deux versions ont été diffusées: l'une rédigée en luxembourgeois, l'autre en français. Ses déclarations s'attardent sur le cas des travailleurs frontaliers, qui contribuent selon le Premier ministre à «faire du Luxembourg un des leaders mondiaux».



Cette année, depuis le jeudi 21 juin, Xavier Bettel est à Londres et célébrera la Fête nationale de l'autre côté de la Manche, à l'ambassade du Grand-Duché du Luxembourg.

Cher concitoyens,

En ce jour d’unité et de réflexion nationales je voudrais m’adresser aussi à tous nos concitoyens et à toutes les personnes qui viennent travailler au Luxembourg.

Le Luxembourg est aussi votre pays. Les dernières années, nous avons connu une période plus difficile au niveau économique. Aujourd’hui le sommet de la crise économique et financière est derrière nous et nous connaissons une relance considérable. C’est aussi grâce à vous, grâce aux efforts communs de tous les citoyens de notre pays que 2018 est une année marquée par une croissance soutenue. Vous contribuez à faire du Luxembourg un des leaders mondiaux en ce qui concerne la qualité de vie, la sécurité et la prospérité. Maintenir ce niveau élevé est un défi permanent. Je suis confiant qu’ensemble, nous réussirons à relever ce défi, voire même à prospérer davantage.

Continuons à créer ensemble un Luxembourg, solidaire, pacifique, humaniste mais aussi inclusif, dynamique, vibrant, énergique, et innovateur.

Ech wënschen Iech a mengem perséinlechen Numm an am Numm vun der Regierung e schéinen Nationalfeierdag a vill schéi Momenter mat deene Mënschen, déi Iech wichteg sinn.

Vive eise Grand-Duc, vive eis Grande-Duchesse an Vive eist Land.