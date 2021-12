Yuriko Backes, Claude Haagen et Georges Engel seront reçus au palais par le Grand-Duc Henri pour leur assermentation en tant que nouveaux membres du gouvernement, en présence de Xavier Bettel.

Les trois nouveaux ministres prêteront serment le 5 janvier

Laura BANNIER Yuriko Backes, Claude Haagen et Georges Engel seront reçus au palais par le Grand-Duc Henri pour leur assermentation en tant que nouveaux membres du gouvernement, en présence de Xavier Bettel.

La date a été donnée. Dans moins d'une semaine, le gouvernement luxembourgeois va perdre trois de ses membres. Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri recevra en audience de congé Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances sortant, Dan Kersch (LSAP), vice-Premier ministre, ministre des Sports, et ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire sortant, et Romain Schneider (LSAP), ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et ministre de la Sécurité sociale sortant, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, mercredi 5 janvier.

Cette cérémonie sera suivie de l'assermentation des trois nouveaux membres du gouvernement. Ainsi, Yuriko Backes, Claude Haagen et Georges Engel se verront officiellement remettre leurs responsabilités au palais par le Grand-Duc, en présence du Premier ministre, Xavier Bettel (DP). Yuriko Backes (DP) sera nommée ministre des Finances. Claude Haagen (LSAP) se verra remettre les responsabilités de ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, ainsi que de ministre de la Sécurité sociale. Georges Engel (LSAP) sera quant à lui nommé ministre des Sports et ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire.

Pour rappel, les annonces de départ s'étaient succédé, fin novembre. Après que Dan Kersch et Romain Schneider eurent confirmé leur intention de céder leur place au sein du gouvernement, Pierre Gramegna avait annoncé, lui aussi, quitter le navire. Une décision inattendue, liée à des raisons personnelles.

