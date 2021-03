A compter de ce lundi, le domaine situé au Kirchberg ne sera plus accessible entre 18h et 6h. Une décision motivée par des rassemblements organisés sur place malgré les mesures sanitaires en place.

Les Trois Glands à nouveau fermé au public

(ASdN) - Le même refrain. Comme cet été, des «fêtes privées» animent le site des Trois Glands, au Kirchberg. Et ce malgré le couvre-feu en vigueur. François Bausch (déi Gréng) et Taina Bofferding (LSAP) ont donc décidé d'interdire l'accès au parc chaque nuit de 18h à 6h du matin. Une fermeture effective dès ce lundi et jusqu'à «nouvel ordre».

Les autorités justifient leur décision par l'absence de respect des règles sanitaires, mais aussi par mesure de précaution. Lors de ces rassemblements, la police a par ailleurs dû intervenir pour «rappeler à l’ordre des personnes alcoolisées» afin de réduire les risques d’accident, souligne le communiqué conjoint des ministères de la Mobilité et de l'Intérieur.

Comme en juillet dernier, les fêtards ont également laissé des traces, abandonnant nombre de détritus. Au total, pas moins de «500 kg de déchets» doivent ainsi être évacués quotidiennement, notent les autorités. Ces derniers mois, le nombre de poubelles avait pourtant été «plus que triplé».

A noter que le parc reste ouvert durant la journée. Le Mudam et le musée de la Forteresse sont par conséquent accessibles au public.

