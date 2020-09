Les travaux du «Studentenweg» peinent à démarrer

Si elle devait permettre la liaison directe entre le centre d'Esch et le quartier de Belval, la piste cyclable reste à ce jour au stade de projet. Et peu de chances que celle-ci soit opérationnelle d'ici moins de 2022, année durant laquelle la Métropole de Fer sera l'épicentre des manifestations en tant que ville européenne de la culture.

(ASdN avec Frank Weyrich) - Les étudiants et Eschois vont devoir prendre leur mal en patience. Les travaux de construction d'un chemin entre Belval et le centre de la deuxième ville du pays n'ont toujours pas commencé. Et aucune date n'est à ce jour fixée. Le sentier piéton et vélo devait pourtant constituer une attraction supplémentaire pour Esch 2022 et aurait donc tout intérêt à être prêt d'ici deux ans.

Mais peu probable que le projet visant à redynamiser le centre-ville d'Esch-sur-Alzette voie le jour à temps. La raison ? L'absence d'accord entre l'Etat luxembourgeois et ArcelorMittal. Car la piste cyclable nationale PC8, qui prendra le nom de «Studentenweg», doit traverser les terrains de l'aciérie de Belval. Des travaux qui ne peuvent donc commencer sans un feu vert.

Si les négociations semblaient sur la bonne voie à la mi-2019, elles apparaissent néanmoins aujourd'hui hésitantes. Au ministère de la Mobilité, le premier conseiller de gouvernement Christophe Reuter confirme d'ailleurs que rien n'a encore été signé. «Les administrations responsables sont optimistes et pensent que cela pourrait bientôt être le cas», souligne-t-il toutefois.

27 mois de travaux

Et ce pourrait même être très prochainement. «Une proposition de convention doit être soumise dans les prochains jours afin d'obtenir le consentement des partenaires concernés», affirme ainsi Pascal Moisy, porte-parole d'ArcelorMittal. «Le service technique de l'usine de Belval prendra en charge une partie des travaux». Ces derniers pourraient d'ailleurs débuter «entre l'automne» et «la fin de l'année».

Mais même en démarrant prochainement les travaux, peu de chance qu'ils soient terminés à temps. Ceux-ci devraient en effet durer 27 mois. Autrement dit, ils ne devraient donc pas être terminés avant la fin de l'année 2022.

Au total, le chemin s'étendra sur 1,9 km entre le centre d'Esch et Belval. Un nouveau passage souterrain est également prévu pour passer sous la voie ferrée. Mais le cœur du projet est sans aucun doute le viaduc de 1.200m de long qui permettra de relier le site de l'aciérie à la voie ferrée. À une hauteur de 7,50m, les cyclistes et les piétons pourront également se déplacer, pour ainsi dire, à la cime des arbres.

27 mois de travaux sont prévus pour permettre de relier le centre d'Esch à Belval à pied ou à vélo. Photo: mmtp

Et les contraintes sont nombreuses. Parmi elles, la nécessité d'ascenseurs pour garantir l'accès au chemin aux poussettes et personnes à mobilité réduite. Tant d'un côté de la piste que de l'autre, les pentes devront également rester inférieures à 5%. Par ailleurs, s'il est inévitable que plusieurs arbres doivent être abattus le long du parcours, le cahier des charges stipule néanmoins qu'au moins la moitié des arbres doit être préservée.

Pour rappel, le Fonds Belval dispose d'une enveloppe totale de 35,3 millions d'euros pour effectuer les aménagements des infrastructures industrielles, épicentre des manifestations de l'année culturelle.

