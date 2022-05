Le week-end dernier, les CFL ont pu franchir une nouvelle étape dans la construction du pont qui, à la fin des travaux, figurera parmi les plus grands ponts ferroviaires du type « bow-string » en Europe.

Luxembourg 3 min.

Future ligne Luxembourg-Bettembourg

Les travaux du pont géant des CFL avancent bien

Le week-end dernier, les CFL ont pu franchir une nouvelle étape dans la construction du pont qui, à la fin des travaux, figurera parmi les plus grands ponts ferroviaires du type « bow-string » en Europe.

Entre 2003 et 2019, le nombre de voyageurs a augmenté de 85%. Cette croissance impressionnante nécessite des investissements conséquents dans le but de pouvoir absorber l'augmentation des activités fret et le trafic des voyageurs. Parmi les points névralgiques: le tronçon entre Luxembourg et Bettembourg. Les travaux de la nouvelle ligne entre Bettembourg et la capitale prévoient la construction de deux voies supplémentaires sur 7 km pour gagner en capacité sur ce tronçon très fréquenté.



Le chantier de la ligne Luxembourg-Bettembourg fini en 2026 L'ensemble des travaux préparatoires a été réalisé à l'heure actuelle. Cette nouvelle ligne va s'intégrer dans un nouveau concept d'exploitation national.

Dans le cadre de ce projet de nouvelle ligne, un ouvrage d'art dénommé OA14 doit voir le jour. Il s'agit ni plus ni moins d'un gigantesque pont. Les CFL viennent d'annoncer l'installation des derniers éléments de l’arc supérieur. «Il s'agit d'une autre étape importante du montage de l’ouvrage d'art OA14, prémonté aux abords de l'autoroute A3», se réjouit la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

Construit dans le cadre du projet de la nouvelle ligne ferroviaire de 7 kilomètres entre Luxembourg et Bettembourg, l'OA14 sera l'un des plus grands ponts ferroviaires du type «bow string» (littéralement pont à corde d'arc) en Europe. «La construction de cette nouvelle ligne s'inscrit dans le programme des travaux d’extension et de modernisation des CFL. L’ajout de capacités sur ce tronçon particulièrement fréquenté permettra d’améliorer la qualité des services offerts aux clients à destination ou en provenance du sud du pays, voire du sillon lorrain».

Les 36 éléments des arcs en place

Entamés à la mi-octobre 2021, les travaux de montage et de soudage des arcs au niveau de l’ouvrage d’art OA14 aux abords de l’autoroute A3 ont bien avancé. Ainsi, une nouvelle étape marquante du pont d’une portée de 200 mètres a pu être finalisée ce week-end dernier avec la pose des deux derniers des 36 éléments au total, qui formeront les deux double-arcs du pont. «Après la finalisation de l’arc inférieur en janvier 2022, les clés d’arcs de l’arc supérieur, deux éléments caisson de 14,4 mètres de longueur et de 2 mètres de hauteur, sont maintenant également en place pour ainsi définir la silhouette finale du pont», précise la compagnie.

La ligne Bettembourg-Luxembourg joue la montre Un tiers seulement des travaux de la future double voie ferrée ont été achevés. Impossible donc d'envisager l'ouverture commerciale pour fin 2022 comme envisagé.

Pour la mise en place des pièces maitresses de presque 40 tonnes à leur emplacement définitif à une hauteur de plus de 42 mètres, deux grues de 300 tonnes ont été installées et placées précisément la veille.

Un travail de cette envergure requiert une bonne coordination et collaboration de toutes les personnes sur place, que ce soit au sol ou dans les nacelles en hauteur. «Dans une première étape, les éléments ont été levés à l’aide des grues et posés au millimètre près. La mise en place s’est faite en 4 heures».

Les prochaines étapes

Suite au montage des arcs, reste à souder ces caissons d’arc de l’intérieur et de l’extérieur, ainsi que les parties supérieures des suspentes se greffant aux amorces des arcs inférieurs.

Le ripage, pendant lequel le pont de 5.850 tonnes (le poids sans le tablier bétonné) sera transporté sur son emplacement définitif à travers l’autoroute A3, aura lieu en octobre 2022.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.