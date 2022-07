Après deux ans d'absence, la plus grande fête populaire du Luxembourg, la Schueberfouer, revient sous sa forme habituelle. Les travaux de montage sont déjà en cours.

Une édition 2022 attendue

Les travaux de montage de la Schueberfouer ont commencé

Elena ARENS Après deux ans d'absence, la plus grande fête populaire du Luxembourg, la Schueberfouer, revient sous sa forme habituelle. Les travaux de montage sont déjà en cours.

En 2020, elle avait été complètement annulée et l'année dernière, elle avait été organisée dans une version allégée, avec un concept faisant la part belle aux règles sanitaires. Dans un peu moins de trois semaines, le champ des Glacis sera à nouveau, et pour une vingtaine de jours, de nouveau occupé par les manèges, carrousels, stands d'épiciers et confiseries.

Après une pause de deux ans due à la pandémie, le coup d'envoi de la prochaine édition de la fête foraine traditionnelle sera donné le 19 août. Les préparatifs de la 680e édition battent déjà leur plein. Cette année, 223 forains au total seront présents sur le parc des expositions, dont également huit nouvelles attractions qui n'attendent que d'accueillir de nombreux visiteurs.

