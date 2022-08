Malgré quelques petits pépins, ce fameux chantier si unique est toujours dans les temps. Un sacré tour de force au regard de ce challenge organisationnel et de la recrudescence des voyageurs.

Luxembourg 4 6 min.

Chantier à l'aéroport

Les travaux de la piste du Findel touchent à leur fin

Simon MARTIN Malgré quelques petits pépins, ce fameux chantier si unique est toujours dans les temps. Un sacré tour de force au regard de ce challenge organisationnel et de la recrudescence des voyageurs.

Nous sommes au Findel, à l'aéroport de Luxembourg. C'est un jour comme un autre, les voyageurs affluent tandis que les départs et les arrivées se succèdent. Pourtant, vers 23h, lorsque le dernier avion atterrit ou décolle, l'aéroport, et plus particulièrement son unique piste, se transforme en un véritable chantier. En une petite vingtaine de minutes, plusieurs centaines d'ouvriers et tout autant de machines prennent d'assaut la piste de décollage et d'atterrissage et y resteront jusqu'au petit matin. Là, ces derniers doivent faire place nette, car dès 6h, l'aéroport de Luxembourg reprendra sa fonction initiale et accueillera à nouveau les avions en provenance des quatre coins du monde.

Voici pourquoi les voyages deviennent plus chers Les vacanciers doivent mettre la main au porte-monnaie pour voyager, mais cela n'est pas uniquement dû à l'inflation.

Cette scène, plutôt insolite, est aujourd'hui devenue habituelle pour les ouvriers et membres du personnel de Lux-airport. Le chantier de remise en état complète de la piste du Findel dure en effet depuis avril 2021, il y a près d'un an et demi donc. La piste, réalisée en 1954 puis étendue en 1959 ainsi qu'en 1984, nécessitait effectivement un lifting en profondeur.

Toutefois, pas question pour Lux-airport ainsi que les différentes parties prenantes du projet de «simplement» poser une nouvelle couche de tarmac sur la piste longue de 4 kilomètres et large de 60 mètres. «On souhaitait vraiment refaire toute l'infrastructure: de la piste jusqu'aux égouts en passant par les lumières et le système d'égouttage», indique Tom Goris, directeur des opérations Lux-Airport. Pour cela, il aurait idéalement fallu fermer l'aéroport durant quelques mois. Impensable cela dit, surtout dans un pays comme le Luxembourg où le tourisme d'affaires est plus qu'important.

Une organisation minutieuse

Comme le rappelle Tom Goris, l'idée était donc toute trouvée: bâtir une nouvelle piste au-dessus de l'ancienne. «Et ce, en effectuant ces travaux de nuit». Nous avions d'ailleurs eu l'occasion de constater cette organisation minutieuse de nos propres yeux en septembre dernier. Presque un an plus tard, où en est l'état d'avancement de ce chantier faramineux? «L'hiver passé a marqué un arrêt dans le chantier mais nous n'avons toutefois pas chômé durant cette période. Nous l'avons utilisée pour optimiser encore davantage les travaux et notre mode de fonctionnement», assure Tom Goris.

4 En septembre 2021 déjà, les travaux battaient leur plein. Photos : Claude Piscitelli

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. En septembre 2021 déjà, les travaux battaient leur plein. Photos : Claude Piscitelli En septembre 2021 déjà, les travaux battaient leur plein. Photos : Claude Piscitelli En septembre 2021 déjà, les travaux battaient leur plein. Photos : Claude Piscitelli En septembre 2021 déjà, les travaux battaient leur plein. Photos : Claude Piscitelli

La reprise effective des travaux a quant à elle eu lieu en avril dernier. Et aujourd'hui, il semble que le plus gros du chantier soit derrière Lux-airport. «Les grands travaux d'asphaltage sont désormais terminés», se réjouit le directeur des opérations. «Il reste désormais les travaux concernant les égouts, le drainage ou encore le câblage à réaliser. On travaille encore sur la stabilisation au niveau des accotements de la piste pour assurer toute la sécurité nécessaire pour les avions qui arrivent et qui partent de l'aéroport».

Toute cela pour dire que le chantier est désormais presque terminé, la fin de celui-ci est d'ailleurs prévue en octobre prochain.

Luxair clôture l'année 2021 avec des pertes Après une année 2020 extrêmement difficile, Luxair a également souffert de la pandémie l'année dernière.

Ce n'est toutefois pas le seul projet qui concerne le Findel. On pense notamment à cette caserne du CGDIS qui doit voir le jour d'ici à 2023. «Il y a également le nouveau hangar de Luxair qui commence à prendre forme, sans oublier le chantier du Skypark Business Center South qui continue également. En ce qui concerne l'aéroport en lui-même, je dirais que la prochaine étape devrait logiquement concerner la remise en état des «taxiways» (NDLR: il s'agit de la voie délimitée et aménagée pour le déplacement des avions entre les points de stationnement et les pistes).»

De nombreuses innovations

Force est de constater que l'aéroport de Luxembourg, et a fortiori l'ensemble du Findel, est en pleine mutation et que les innovations ne manquent pas. Malgré la crise sanitaire persistante, Lux-airport a continué d'entreprendre pour son site. On notera par exemple ce projet de carburant plus vert pour les avions au Findel ou encore la certification attestant que l'aéroport est neutre en carbone.

Deux millions de passagers en 2021 au Findel L'aéroport de Luxembourg a subi une baisse du nombre de passagers de plus de 50% en 2021 en comparaison avec 2019. Toutefois, le trafic lié au fret a connu une grosse augmentation.

Toutes ces actions s'inscrivent d'ailleurs dans une démarche permettant de répondre à la croissance constante et à l'augmentation du trafic aérien. «Notre vision s'inscrit sur le long terme, sur les dix ou quinze prochaines années», répond Tom Goris. «Le trafic cargo a été très important durant les années de crise sanitaire, contrairement au trafic de passagers. En termes de croissance, on dépasse plusieurs aéroports européens. En ce qui concerne les données pour 2022, on se rapproche des chiffres de 2019, avant la pandémie donc, pour les passagers.»

Une bonne nouvelle donc, alors que les vacances d'été ne sont pas encore terminées. «Et c'est pour cela qu'il est toujours très important que les voyageurs arrivent à temps, bien que les risques de rater son vol soient très faibles. Le mois d'août sera encore chargé, mais nous sommes prêts à accueillir tout le monde», conclut Tom Goris.

Une deuxième piste ? Urbanistiquement impossible Pour appuyer ce constat de croissance, le directeur des opérations évoque également un changement notable dans le comportement des compagnies aériennes. «Les «pics» de trafic sont beaucoup plus prononcés qu'auparavant, car les compagnies souhaitent voler au même moment. C'est donc un défi quotidien de s'assurer que nous avons assez de personnel et que nos infrastructures sont prêtes à accueillir ce flot d'avions et que les vols ne soient pas retardés. Et de ce côté-là, je crois que nous n'avons pas à rougir de notre gestion si on la compare avec d'autres aéroports», explique Tom Goris, fier du travail de ses équipes. Toutefois, il apparait logique de se demander si, au regard de cette croissance incessante, la création d'une seconde piste ne serait-elle pas judicieuse. «Pour agrandir nos infrastructures, il nous faut de la place. Pour avoir une seconde piste totalement indépendante de la première, il faut un espace d'1,6 kilomètre. Quand on ouvre le Géoportail, on se rend bien vite compte que cela n'est pas réalisable. Des pistes croisées ? Nous manquons également de place pour cela.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.