Rejoindre le Kirchberg depuis Cents en prenant un peu de hauteur. Tel est le projet de la Ville de Luxembourg avec la construction d'une passerelle réservée aux piétons et cyclistes qui doit être achevée à l'horizon 2026.

Mobilité

Les travaux de la passerelle Cents-Kirchberg débuteront cet automne

L'ouvrage baptisé CWN1909 qui reliera les quartiers du Cents et de Weimershof (Kirchberg) doit bientôt devenir réalité. Le nom de code attribué à cette passerelle exclusivement destinée aux piétons et cyclistes reprend les initiales des trois quartiers de la capitale (Cents, Weimershof et Neudorf). Sur son compte Facebook, Patrick Goldschmidt (DP) avait annoncé le 24 février que la Ville de Luxembourg avait obtenu le feu vert du ministère de l'Environnement pour la réalisation de ce projet.

A quoi ressemble la passerelle entre Cents et Kirchberg? Nom de code : CWN1909. Les initiales pour les trois quartiers de la capitale (Cents, Weimershof et Neudorf) que ce pont réservé aux seuls piétons et cyclistes reliera. Pour le budget, la Ville compte 24 millions d'euros.

«La commune dispose de toutes les autorisations, il est prévu de commencer encore les travaux cette année», avait écrit l'échevin en charge de la Mobilité de la capitale sur les réseaux sociaux.

Le coup d'envoi des travaux sera lancé cet automne, précise le service communication de la Ville de Luxembourg à Virgule. Ils devront durer pendant 30 mois, soit jusqu'en 2025-2026.

Le budget prévu suffira-t-il?

À quoi ressemble cette passerelle? La longueur de la passerelle est de 200 mètres (hors culées) avec une largeur brute de 6 mètres et la largeur utilisable entre les mains courantes comporte 4,50 mètres. La passerelle se trouvera à 53 mètres au-dessus de la rue de Neudorf et un ascenseur permettra de relier le pont au quartier de Neudorf, explique la commune.

Depuis le quartier Cents, la liaison de la passerelle se fera depuis la rue Tawioun. Il sera possible de partir de là à pied ou à vélo pour rejoindre la rue des Bleuets au Kirchberg, situé à quelques pas de la Coque.

Les plans de cet ouvrage ont été confiés aux bureaux d'architectes SteinmetzDemeyer et Ney & Partners.

Le budget prévu pour cette construction s'élève à 24,1 millions d'euros (construction et honoraires). Ce budget avait été voté en décembre 2021.

Cette enveloppe suffira-t-elle à présent avec l'augmentation du prix des matières premières, des coûts de l'énergie et de l'inflation? «Aucune rallonge n'est prévue à l'heure actuelle. Il s'agit dans un premier temps d'attendre les résultats de la soumission», répond la commune.

