Luxembourg 5 min.

Mobilité

Les transports publics s'adaptent pour la fête nationale

Des changements de trajets, mais aussi d'horaires, sont à prévoir sur de nombreuses lignes. L'offre sera en parallèle renforcée dans la nuit de mercredi à jeudi pour permettre de ramener les fêtards en toute sécurité chez eux.

Dans le cadre de la fête nationale et des nombreuses festivités qui y sont liées, les transports publics vont subir des changements dans leurs trajets et leurs horaires seront également modifiés. De nombreuses lignes RGTR notamment sont concernées par ces changements et adaptations. Il est préférable de se renseigner sur le site internet de l'opérateur avant votre départ.

En ce qui concerne les lignes AVL, celles-ci seront déviées entre la gare centrale et le centre-ville dans les deux sens de circulation par la rue de Hollerich et la route d’Esch à partir de ce mercredi 18h. Et ce, en raison du barrage de la liaison entre le quartier de la gare et le centre-ville. Certains arrêts sont supprimés. En début de soirée, avant les manifestations, l’horaire de certaines lignes sera renforcé, notamment par la mise en route de courses supplémentaires. À l’exception des lignes 6, 16 et 18, la circulation des bus sera interrompue entre 22h30 et 23h30 environ.

Offre nocturne renforcée

Le jour de la fête nationale, les lignes AVL circuleront d’après l’horaire des jours fériés sur les itinéraires habituels, sauf entre 15h et 17h30 environ, période pendant laquelle toutes les lignes circulant entre le quartier de la gare et le centre-ville seront déviées dans les deux sens de circulation par la rue de Hollerich et la route d’Esch. Certains arrêts seront supprimés.



Par ailleurs, l'offre de transports en commun sera renforcée ce mercredi soir. Des services spéciaux seront mis en place afin de ramener les noctambules en toute sécurité chez eux. Des courses spéciales seront ainsi mises en marche sur les lignes RGTR. Idem sur le réseau AVL, où des courses nocturnes seront prévues entre 23h30 et 03h30 environ sur la plupart des lignes. Les horaires sont à retrouver sur le site internet de la Ville de Luxembourg ou sur www.mobiliteit.lu.

Lignes P+R

La Ville de Luxembourg recommande aux visiteurs se déplaçant en voiture de profiter des parkings-relais, où des bus partiront toutes les 5 à 10 minutes entre 18h00 et 22h30 environ. Les parkings suivants sont concernés:



P+R Bouillon (ligne 37) vers le centre-ville

P+R Bouillon (ligne 20) vers la gare centrale

P+R Howald, Lux-Sud (Centre douanier) vers la gare centrale et le centre-ville (ligne 39)

Nouveau: P+R Kockelscheuer Patinoire et P+R Stade de Luxembourg vers le centre-ville (ligne 18)

Les départs au centre-ville vers les parkings se feront après le feu d’artifice depuis les arrêts suivants :

Ligne 37 en direction du P+R Bouillon

Monterey quai 5 (arrêt provisoire le long du parc municipal)

Ligne 20 en direction du P+R Bouillon: gare centrale quai 105

Ligne 39 en direction de la gare centrale et du P+R Howald, Lux-Sud: Hamilius quai 2

Ligne 18 en direction des P+R Stade de Luxembourg et P+R Kockelscheuer (ligne directe, sans desserte de la gare centrale): Hamilius quai 2.

Le dernier départ pour chacune de ces lignes se fera à 3h30.

Tram

Ce mercredi, le tram circulera selon un horaire étendu entre l’arrêt Luxexpo et l’arrêt gare centrale selon une fréquence minimale de 10 minutes. Le dernier départ de l'arrêt Luxexpo en direction de l'arrêt gare centrale se fera à 3h. Dans l'autre sens, le dernier départ se fera à 3h28.



La circulation du tram sera interrompue ce mercredi soir de 19h à 00h20 sur le tronçon Hamilius-gare centrale en raison du feu d'artifice et de ses préparatifs. Un service de substitution par bus (ligne 39) assurera la liaison sur la ligne concernée.

Le jour de la fête nationale, le tram circulera d’après l’horaire des jours fériés. Dans le cadre du défilé militaire dans l’avenue de la Liberté, la circulation du tram sera cependant suspendue sur le tronçon Hamilius – gare centrale entre 10h00 et 13h15 environ. Le tramway ne circulera que sur le tronçon Luxexpo – Hamilius et retour. Un service de substitution par bus (lignes 4, 13, 18 et 39) assurera la liaison entre les arrêts Hamilius et gare centrale.

Par ailleurs, la circulation du tram sera suspendue sur le tronçon place de Metz – gare centrale entre 22h20 et 00h05 en raison du démontage de la tribune officielle. Là aussi, un service de substitution par bus assurera la liaison.

Bus de nuit

À l’occasion de la fête nationale à Luxembourg-Ville, certains Nightlife - et Late Night Bus circuleront dans la nuit du 22 juin au 23 juin 2022. La liste des bus concernés est disponible sur www.mobiliteit.lu.



TICE

Certaines lignes TICE de la Ville d'Esch-sur-Alzette seront elles aussi impactées par les festivités qui auront lieu dans le cadre de la fête nationale. Des changements d'horaires sont à prévoir. Comme dans la capitale, des bus de nuit circuleront dans la soirée du 22 au 23 juin, pour ramener les fêtards chez eux. Les horaires de ces courses sont disponibles sur le site internet du TICE (www.tice.lu) ou sur www.mobiliteit.lu.

Trains CFL

Au niveau des trains également, des trains spéciaux circuleront dans la nuit du 22 juin 2022 au 23 juin 2022. Voici les lignes concernées:

Ligne 10, départ en gare de Luxembourg vers Troisvierges à 1h10 et 3h35

Ligne 30, départ en gare de Luxembourg vers Wasserbillig à 1h15 et 3h15

Ligne 50, départ en gare de Luxembourg vers Kleinbettingen à 1h15 et 3h00

Ligne 60, départ en gare de Luxembourg vers Esch-sur-Alzette à 00h02, 1h18 et 3h18

Ligne 60A, départ en gare de Luxembourg vers Dudelange à 0h44 et 2h44

Ligne 70, départ en gare de Luxembourg vers Rodange via Dippach à 1h40 et 3h40

Le jour de la fête nationale, les trains des CFL circuleront d’après l’horaire des jours fériés.

