Les bus, les trains et les trams ne circuleront que jusqu'à 20 heures samedi. Le service reprendra le dimanche à 8 heures.

Luxembourg 2 min.

Pendant les fêtes

Les transports publics circuleront moins tard la veille de Noël

Les bus, les trains et les trams ne circuleront que jusqu'à 20 heures samedi. Le service reprendra le dimanche à 8 heures.

(SH) - Noël approche à grands pas. Ceux qui dépendent des transports publics pour les fêtes de fin d'année devraient planifier à l'avance leurs trajets. Car, comme les années précédentes, les horaires ont été adaptés pour les jours fériés. Ainsi, la veille de Noël, le service s'arrêtera plus tôt, tandis que le premier jour de Noël, il reprendra un peu plus tard que d'habitude.

Davantage de policiers sur les lignes de bus Les lignes les plus sensibles feront l'objet d'une attention toute particulière afin d'endiguer au maximum les agressions envers les chauffeurs.

Comme l'indique le ministère de la Mobilité, les bus (AVL, CFL, RGTR et TICE) ne circuleront que jusqu'à 20 heures la veille de Noël et ne reprendront leur service qu'à 8 heures du matin le 25 décembre. Samedi, tout comme le jour de Noël, l'horaire du dimanche et des jours fériés sera en vigueur. Le guichet Infobus de la capitale fermera à 16 heures ce samedi.

Le late night bus du TICE ne circulera pas les 24 et 25 décembre. Le service d'appel de la société municipale AVL fonctionnera quant à lui comme d'habitude pendant les fêtes, à l'exception de ce 24 décembre, où il ne circulera plus après 20 heures. Les bus Adapto cesseront également leur service la veille de Noël à 20 heures. Le jour de Noël, ils circuleront de 8h à 22h, le lendemain de 7h à 22h.

Les trains ne circuleront plus non plus la veille de Noël à partir de 20 heures. À partir de ce moment, seules les liaisons internationales fonctionneront encore. Les 25 et 26 décembre, l'horaire du dimanche et des jours fériés s'appliquera, tout comme pour les bus. Le centre de vente et d'accueil et le dépôt de bagages à la gare centrale ainsi que le callcenter resteront ouverts le samedi jusqu'à 19 heures et accueilleront à nouveau les voyageurs le dimanche à partir de 7 heures.

Du changement attendu sur les lignes RGTR transfrontalières Le réseau RGTR réfléchit à une nouvelle stratégie de desserte. Pour Sergio Prado, chef du réseau des bus transfrontaliers, il faut à l'avenir se concentrer plus sur des «axes stratégiques».

Le dernier tram en direction de Bonnevoie partira la veille de Noël à 20h à Luxexpo. En direction de Luxexpo, le dernier trajet aura lieu à 20h36 à Bonnevoie. Le jour de Noël, le premier tram partira de Luxexpo à 7h05, celui de Bonnevoie à 7h37, les dernières courses étant prévues à 1h10 (depuis Luxexpo) et 1h42 (depuis Bonnevoie). Le 26 décembre, le premier tram partira à 4h20 de Luxexpo et à 4h52 de Bonnevoie. La fin est prévue à 0h05 (Luxexpo) et 0h40 (Bonnevoie).

Pour plus d'informations, consultez les sites web des différentes entreprises ainsi que mobiliteit.lu.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.