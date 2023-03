Des travaux sont prévus sur la ligne 50 qui relie Luxembourg à Arlon. Sur la route, un chantier compliquera la vie des automobilistes à hauteur de Capellen.

Les trajets des frontaliers belges vont être perturbés début avril

Les frontaliers belges vont devoir s'armer de patience durant la première quinzaine du mois d'avril, qui correspond aux vacances de Pâques au Luxembourg. Que ce soit sur la route ou sur les rails, des perturbations sont attendues entre Arlon et Luxembourg.

Des bus RGTR gratuits.. qui ne l'étaient finalement pas! Des Belges ont utilisé gratuitement des lignes transfrontalières pour effectuer des trajets hors du Luxembourg. Une situation qui n'était en réalité pas permise, les lignes transfrontalières étant payantes.

Au niveau des trains, les CFL annoncent une suspension du trafic sur la ligne 50, un axe particulièrement fréquenté par les frontaliers belges, du samedi 1er avril au dimanche 16 avril inclus. Cette ligne relie Luxembourg à Kleinbettingen et Arlon. Des bus de substitution sont prévus dans les deux sens durant toute la durée des travaux. Les infos sont à retrouver sur le site des CFL ou de la SNCB.

Mais il n'y a pas que sur le rail que ça coincera puisque des travaux sont aussi annoncés sur la N6. La route d'Arlon à hauteur de Capellen sera complètement fermée à la circulation, annonce l'Administration des ponts et chaussées. Des travaux seront effectués également dans la rue du Kiem. Entre le 3 et le 14 avril, il faudra emprunter la déviation passant par le CR103 et le CR109. Les automobilistes devront donc passer par Olm pour rejoindre Steinfort ou l'échangeur autoroutier de la sortie n°2 à l'ouest.

Le plan de la déviation mise en place pour les travaux sur la N6. Photo: Administration des ponts et chaussées

D'autres perturbations sur les rails D'autres lignes ferroviaires seront perturbées durant ces vacances de Pâques. Ainsi, la fermeture de la ligne 10 sur le tronçon Kautenbach-Clervaux est prolongée de plusieurs semaines, en raison d'une réparation plus complexe que prévu. Du 1er au 16 avril, le trafic sera suspendu entre Ettelbruck et Gouvy, Ettelbruck et Diekirch, Kautenbach et Wiltz, sur la ligne 10. Le trafic ferroviaire sera également interrompu sur la ligne 30 Luxembourg-Trèves les 1er et 2 avril ainsi que les 15 et 16 avril prochains. Toutes les informations sur les travaux à venir sont à consulter sur le site des CFL.

