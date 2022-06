Ce lundi, en raison d'un accident de personne du côté de Maizières-lès-Metz survenu dans le courant de l'après-midi, le trafic entre Luxembourg et Metz reste fortement perturbé jusqu'à 20h.

Ligne Nancy-Metz-Luxembourg

Le trafic ferroviaire reste perturbé après l'accident mortel

Les frontaliers vont devoir prendre leur mal en patience pour rentrer chez eux, ce lundi 27 juin. Le trafic ferroviaire entre le Luxembourg et la France a subi ce lundi après-midi d'importantes perturbations en raison d'un accident de personne survenu du côté de Maizières-lès-Metz.

Entre 15h40 et 18h, le trafic a été complètement interrompu entre Metz et Hagondange dans les deux sens. Ce blocage entraîne évidemment des suppressions de départs depuis Luxembourg-Ville. Pas moins de 28 trains ont, pour l'heure, été supprimés entièrement ou partiellement. Seules les rames étant situées entre Hagondange et Luxembourg au moment de l'accident peuvent continuer de circuler entre le Grand-Duché et Thionville.

Originellement prévue à 18h, la reprise de la circulation a été fixée à 20h selon les informations données à 17h45 par la SNCF. Des départs ont cependant pu être organisés à partir de Luxembourg-Ville à 17h58, 18h14, 18h21 et 18h46. Entre Thionville et la capitale, les trains de 17h46 et 17h48 ont pu circuler.

Une liaison par Conflans-Jarny

Dans l'après-midi, trois trains ont effectué une liaison sur la ligne en réalisant un arrêt à Conflans-Jarny: le TER au départ de Thionville à 16h45, arrivée prévue à 18h34 à Metz, le TER au départ de Luxembourg à 17h17, arrivée prévue à 19h14 à Metz, et le TER au départ de Nancy à 16h50, arrivée prévue à 19h32 à Luxembourg.

Aucun bus de substitution n'a été mis en place durant la durée de l'interruption du trafic. La compagnie ferroviaire rappelle par ailleurs qu'un accident grave de personne occasionne en moyenne 2h30 de perturbations sur la ligne. Des retards et des suppressions résiduels sont cependant à prévoir dans la soirée, une fois la liaison ferroviaire rétablie. Afin de consulter les horaires des prochains départs, la SNCF conseille aux usagers de la ligne d'utiliser l'application SNCF Connect.

