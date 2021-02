Les trains de nuit restent sur la voie de garage

Cinq ans maintenant que le Luxembourg ne bénéficie plus de liaisons internationales de nuit. Et à en croire le ministre de la Mobilité, la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt.

Cinq ans maintenant que le Luxembourg ne bénéficie plus de liaisons internationales de nuit. Et à en croire le ministre de la Mobilité, la situation ne devrait pas s'améliorer de sitôt.

Le dernier train de nuit a quitté la gare de Luxembourg en octobre 2016. C'était le fameux convoi reliant la capitale à Nice, puis Port-Bou (en Espagne). Et même l'écologiste ministre de la Mobilité ne saurait dire quand une de ces longues liaisons internationales repassera par ici. Tout juste François Bausch (Déi Gréng) estime-t-il que, «le plus grand potentiel semble résider dans une liaison Nord-Sud. Elle partirait, par exemple de Bruxelles, en passant par le Luxembourg, Strasbourg, la Suisse pour rejoindre l'Italie».

Sauf qu'atteindre de bon matin Rome ou Milan n'est pas pour demain. Et cela même si le ministre joue les locomotives auprès d'autres responsables. Ainsi, en novembre dernier, a-t-il relancé l'idée d'un train voyageurs européens Trans-Europ-Express auprès de la Commission européenne, de la Belgique et de la France. Mais toujours pas la moindre ligne ferroviaire Bruxelles / Luxembourg / Strasbourg au tableau d'affichage.

Dans un premier temps, il faudra sans doute se contenter d'aller-retour plus rapide entre les deux capitales belge et luxembourgeoise. Mais les voies vont être en travaux jusqu'à... 2030. D'ici là donc difficile d'imaginer la mise en circulation d'une liaison internationale.

Et pour le reste, ni le ministre, ni les CFL ne voient d'opportunités se présenter. François Bausch a d'ailleurs détaillé dans une réponse parlementaire sa position sur ce sujet des trains de nuit. «En direction de la France, le Luxembourg est bien connecté au réseau TGV, aussi bien avec Paris, qu'avec le Sud de la France (Marseille/Montpellier).» Autrement dit, tout amateur du rail qui voudrait voyager loin peut prendre son billet grande vitesse (et de jour) pour Paris pour rejoindre d'autres destinations.

Aucune étude de marché

A l'Est, pas de perspectives commerciales fortes non plus pour le démarrage d'un train couchette. «La structure du réseau ferré et la topographie font que des trains de nuit, reliant par exemple Paris à l'Allemagne, ne passeront pas par le Luxembourg», reconnait le ministre de la Mobilité. Ces convois passeront plus volontiers par le Nord (Paris - Bruxelles - Cologne - Berlin) ou bien le Sud (Paris - Strasbourg - Francfort).

Maintenant, rien n'empêche le voyageur venant du Luxembourg d'accéder à une gare étrangère desservie par ces liaisons ferrées jouant à saute-frontières sous la lune. Sinon, c'est clair, «vu l'absence d'opportunités concrètes pour l'instant, les CFL n'ont pas fait d'études de marché récentes concernant le potentiel pour des trains de nuit».

