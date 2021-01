Entièrement suspendue depuis 7h25, la circulation ferroviaire entre la France et le Luxembourg a repris peu avant 10h, indique lundi la SNCF. En cause, un «accident de personne» sur la voie dans le sens Bettembourg-Thionville.

Les trains circulent à nouveau depuis Thionville

(ASdN) - Après plus de deux heures d'interruption totale, la circulation entre Thionville et Luxembourg a repris peu avant 10h. Survenue vers 7h25 suite à «accident de personne» survenu à hauteur de Bettembourg, l'interruption totale du trafic a impacté bon nombre de trains circulant sur le tronçon nord du sillon lorrain. Ce qui devrait être le cas encore pour une partie de la matinée, les CFL indiquant sur leur site, depuis 10h que «la circulation des trains va reprendre progressivement».

Selon les indications fournies, l'origine de cette perturbation du trafic tient dans la collision survenue entre un TGV parti de Luxembourg-Ville à destination de Marseille et une personne se trouvant proche des voies (en fait un employé des CFL). Un système de bus de substitution avait alors été mis en place pour permettre l'acheminement de milliers de frontaliers français vers leur lieu de travail au Luxembourg.

Pour mémoire, la ligne 90 qui relie Luxembourg à Metz est la troisième ligne la plus fréquentée du réseau luxembourgeois, empruntée par quelque 4,6 millions de passagers, selon les derniers chiffres disponibles. Derrière la ligne 10 (Luxembourg-Troisvierges/Gouvy) et la ligne 60 (Luxembourg-Rodange) qui cumulaient, en 2019, 5,9 et 7,6 millions de passagers.

