La saison est ouverte depuis ce mardi 1er mai au Minett Park à Fond-de-Gras. Découvrez nos photos.

Les trains à vapeur sont de retour!

(SW) - Les trains à vapeur circuleront à nouveau jusque fin septembre. Depuis ce mardi 1er mai, le train minier Minièresbunn et le Train 1900 circuleront tous les dimanches et les jours fériés luxembourgeois (sauf le 23 juin) jusqu’au 30 septembre inclus. Les lieux d’exposition au Fond-de-Gras et à Lasauvage sont aussi ouverts aux mêmes dates, de 14h00 à 18h00.

Le monde était au rendez-vous ce mardi férié pour le début de la saison, comme en témoignent les photos de notre photographe sur place:

14 Photo: Claude Piscitelli

Pour plus de renseignements sur les activités proposées, cliquez ici.



