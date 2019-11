Principal fléau de la police, le trafic de drogues continue d'augmenter dans le pays et principalement dans la capitale. Le «réseau majeur» de la gare, explique François Bausch, est alimenté par des Nigérians «qui ne résident pas au Luxembourg mais qui viennent de France».

Luxembourg 1 2 min.

Les trafiquants de drogue nigérians dans le collimateur

Maurice FICK Principal fléau de la police, le trafic de drogues continue d'augmenter dans le pays et principalement dans la capitale. Le «réseau majeur» de la gare, explique François Bausch, est alimenté par des Nigérians «qui ne résident pas au Luxembourg mais qui viennent de France».

Mi-octobre le directeur régional de la police dans la capitale assurait que la criminalité liée au trafic avait augmenté de plus de 62% à Luxembourg, contre 13,5% dans le reste du pays, durant les sept premiers mois de l'année. Le ministre de la Sécurité intérieure a révélé jeudi devant les députés qu'en un an, les affaires de stupéfiants ont fait un bond de 73% dans la capitale et de 19% dans le pays.





30 policiers supplémentaires dans le quartier Gare Réagissant au ras-le-bol des riverains, le ministre de la Sécurité intérieure a dévoilé jeudi les renforts policiers et les actions menées au cours des cinq dernières semaines dans l'un des quartiers sensibles de la capitale. La bourgmestre insiste sur la pérennité des nouveaux effectifs.

Le souci numéro un à l'origine du fort sentiment d'insécurité des riverains et des commerçants du quartier de la gare, n'est pas lié à un seul réseau de trafiquants. Un gros réseau en particulier donne du fil à retordre aux forces de l'ordre dont les effectifs ont été renforcés depuis début octobre.

Il est lié à la «mafia nigériane» a posé le ministre lors de la réunion du 25 septembre avec les habitants du quartier. Des Nigérians «qui ne résident pas au Luxembourg mais qui viennent de France», explique François Bausch. Dans notre vidéo, il aborde également la question de l'usage abusif des droits de protection internationale:

La problématique des dealers originaires d'Afrique de l'Ouest (Guinée-Bissau, Bénin, Gambie, Mali, etc.) n'est pas nouvelle et avait connu un coup de filet retentissant en octobre 2015 du côté de Wasserbillig. Mais le trafic n'a cessé d'être alimenté depuis, puisque la police a procédé à 96 arrestations en moyenne par an entre 2015 et 2018.

La criminalité liée à la drogue toujours à la hausse Lors des sept premiers mois de l'année, la délinquance liée au trafic de stupéfiants a augmenté de plus de 62% dans la capitale, surtout dans le quartier de la gare et à Bonnevoie. Face à ce fléau, riverains et commerçants restent mobilisés.

En renforçant les effectifs de 20 policiers mais aussi huit agents du Service de police judiciaire qui travaillent en tenue civile, François Bausch donne à la police les moyens d'enquêter sur les filières et leurs logistiques. Les premiers résultats sont porteurs mais le ministre sait bien qu'au Luxembourg «il faut encore travailler sur la collaboration policière transfrontalière puisque des problèmes similaires existent en France et en Belgique».

Dans le quartier gare, la police travaille en parallèle sur le volet de l'immigration illégale. Au cours des trois derniers mois, ont appris les députés de la Commission de la Sécurité intérieure, le ministère des Affaires étrangères a pris 11 mesures administratives à l'encontre de ressortissants nigérians, cinq ont été rapatriés à Lagos et 18 personnes ont été placées en rétention.