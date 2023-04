La fréquentation touristique de Luxembourg-Ville a été en nette hausse par rapport à 2022 lors de ce week-end de Pâques, rapporte le Luxembourg City Tourist Office.

Les touristes ont été 30% plus nombreux à visiter la capitale pour Pâques

Certains venaient profiter des traditionnels Eimaischen (marchés des artisans), d'autres avaient réservé une visite guidée de la capitale, et tous ont bel et bien profité de Luxembourg-Ville lors de ce week-end de Pâques. Pendant ces quatre jours, la ville a fait le plein de touristes, selon le Luxembourg City Tourist Office.

Ce dernier a enregistré 2.033 passages au sein de son bureau d'accueil touristique de la place Guillaume II. C'est 30% de plus qu'en 2022, de quoi réjouir l'office de tourisme qui souligne que les rues de la capitale étaient «remplies de ''good vibes'' pendant le week-end de Pâques».

Dans le détail, les visiteurs en provenance d'Allemagne étaient les plus nombreux, avec un total de 694 touristes. Arrivent ensuite les visiteurs français (341), les Néerlandais (168), les Luxembourgeois (135) et enfin les résidents belges (110). Des touristes en provenance d'Amérique du Nord (93 visiteurs) et d'Asie (96 personnes) étaient également au rendez-vous pour visiter la capitale ce week-end.

Les Casemates prises d'assaut

Du Vendredi saint au lundi de Pâques, le LCTO a organisé onze visites guidées de la capitale, qui ont permis à 210 personnes de découvrir Luxembourg-Ville. Le Safari de Pâques, lui aussi organisé par l'office de tourisme, a pour sa part attiré 180 participants. De ce fait, cette visite guidée ludique à destination des enfants affichait complet.

Les Casemates de la Pétrusse, qui ont rouvert leurs portes au public le 7 avril, suite à des travaux d'entretien et de contrôles annuels, ont, elles aussi, été prises d'assaut, affichant un taux d'occupation de 100%. Au programme : une scénographie audiovisuelle innovante, conçue sur mesure.

Enfin, côté digital, le LCTO a organisé une chasse aux œufs virtuelle qui a attiré 95 participants. Du Vendredi saint au lundi de Pâques, 15.546 visiteurs ont consulté le site luxembourg-city.com. De quoi véritablement lancer la saison touristique 2023.

