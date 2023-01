Face à la flambée des cas de covid-19 en Chine, le Luxembourg a décidé de durcir le ton, à l'image de ses voisins européens.

Les touristes en provenance de Chine seront surveillés

Alors qu'il y a seulement quelques jours, le ministère de la Santé estimait qu'il n'y avait pas lieu de tester les touristes en provenance de l'empire du Milieu, le voilà qu'il revient sur ses pas. Pressé par les recommandations de l'Union européenne et la montée des cas qui ne faiblit pas, l'exécutif luxembourgeois a décidé de renforcer la surveillance épidémiologique à partir du lundi 9 janvier.

«Il faut tester les voyageurs en provenance de Chine» Pour le professeur Claude Muller, il n'y a pas à craindre un variant émergent plus dangereux. Il plaide toutefois pour des mesures à l'égard des voyageurs provenant de l'Empire du Milieu.

Concrètement, ce sont les voyageurs en provenance de Chine et à destination du Luxembourg qui feront l'objet d'une attention toute particulière. «Toute personne ayant séjourné en Chine dans les 14 jours précédant son arrivée sur le territoire luxembourgeois est dans l’obligation de déclarer sa présence à l’Inspection sanitaire», communiquent conjointement les ministères de la Santé et des Affaires étrangères.

Les voyageurs concernés feront ensuite l'objet d'invitations aléatoires à se soumettre à un test gratuit, par prélèvement salivaire (LAMP) ou nasopharyngé (PCR, TMA). Si ce test se révèle positif, le Laboratoire national de santé (LNS) procèdera au séquençage de l'échantillon, afin de déterminer le variant à l'origine de l'infection. Ceci, dans le but de «découvrir précocement l’introduction éventuelle d’un nouveau variant viral sur le territoire national», source de véritables inquiétudes à l'échelle européenne.

Les eaux usées de l'aéroport inspectées

A noter que cette obligation de signalement ne s'applique pas uniquement aux voyageurs du Findel, mais à toutes les personnes ayant séjourné en Chine dans les 14 jours précédant leur arrivée au Grand-Duché, indépendamment de la durée de ce séjour, et de leur moyen de transport pour en revenir. Les personnes exerçant dans le domaine des transports en sont pour le moment exemptées dans l'exercice de leur fonction. Il en est de même pour les passagers en transit.

L'OMS et la Chine sous tension, l'UE veut imposer des tests Le comptage des décès liés au covid-19 par la Chine ne correspond pas aux exigences de l'OMS, pendant que l'Union européenne a appelé à généraliser les tests des voyageurs en provenance de Chine.

La direction de la Santé a par ailleurs fait le choix de renforcer la surveillance des eaux usées, en coopération avec le LNS et le Luxembourg Institute for Science and Technology (LIST). Les eaux en provenances de l'aéroport seront particulièrement contrôlées, toujours dans le but de détecter précocement tout nouveau variant viral.

Ces mesures entrent en vigueur jusqu'au 31 mars inclus, indique le gouvernement, qui souligne par ailleurs «une approche européenne coordonnée, progressive en étapes, et proportionnelle à la menace sanitaire». D'autres règles plus restrictives pour les voyageurs pourraient donc voir le jour.

