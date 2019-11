Les thermes de Mondorf s'apprêtent à faire peau neuve

L'unique domaine thermal du pays sera rénové et étendu en plusieurs phases. Un chantier colossal prévu pour une durée de cinq ans, et une enveloppe annoncée de 133,5 millions d'euros, indique ce jeudi le ministère des Travaux publics.

Jean-François COLIN L'unique domaine thermal du pays sera rénové et étendu en plusieurs phases. Un chantier colossal prévu pour une durée de cinq ans, et une enveloppe annoncée de 133,5 millions d'euros, indique ce jeudi le ministère des Travaux publics.

Conformément aux informations livrées fin juillet, la rénovation et l'extension du domaine thermal de Mondorf doivent revenir à 133,5 millions d'euros, selon les indications données ce jeudi par François Bausch (Déi Gréng) et Etienne Schneider (LSAP).

Réunis en commission parlementaire, les ministres des Travaux publics et de la Santé annoncent que ces travaux s'étendront sur une durée totale de cinq ans, puisque «l’objectif est que le centre ne ferme pas ses portes pendant la période des travaux.» Si les ministres ne précisent pas le début du chantier, le calendrier avait été évoqué lors de la présentation du bilan 2018.

Selon Pierre Plumer, le directeur du domaine, le chantier comportera d'une part de nouvelles constructions étalées sur 8.500 m2, et d'autre part des rénovations. Un bâtiment baptisé «Les Sources» verra le jour entre 2021 et 2023. Il sera destiné aux traitements liés aux cures et comportera 35 chambres d’hôtel, ainsi qu'un centre médical. L'agrandissement concernera aussi la piscine dédiée à la rééducation, qui bénéficiera de 40 m2 supplémentaires.

Les rénovations porteront aussi bien sur les façades et les toitures en vue d'une mise aux normes énergétiques, que sur les équipements dédiés aux cures, détériorés par l'eau thermale. «Il s'agira de la modernisation en profondeur des installations, en particulier de l'espace bien-être et le fitness», affirmait Pierre Plumer en juillet dernier. Cette partie du chantier devrait débuter à partir de 2023.

Occupant 320 personnes, le domaine enregistre actuellement 1.400 clients quotidiens et affiche des chiffres dans le vert depuis 2016. Ce chantier, le premier de cette envergure depuis la rénovation de 1998-2000, vise à redonner un lustre à l'unique site thermal grand-ducal dans un contexte où Mondorf se trouve face à la concurrence de sites tels qu'Amnéville, Baden-Baden ou Spa.