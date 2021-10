Alors que le site se prépare à faire peau neuve via un projet qui doit s'étaler sur au moins cinq ans, il s'apprête à accentuer son rôle dans le secteur de la santé et des soins et deviendra aussi un bureau décentralisé de PwC.

Luxembourg 2 min.

Santé

Les thermes de Mondorf à la recherche de diversification

Jean-Michel HENNEBERT Alors que le site se prépare à faire peau neuve via un projet qui doit s'étaler sur au moins cinq ans, il s'apprête à accentuer son rôle dans le secteur de la santé et des soins et deviendra aussi un bureau décentralisé de PwC.

Après une année 2020 compliquée, l'unique domaine thermal du Grand-Duché cherche à se refaire une santé. Pour ce faire, le site de Mondorf mise sur la diversification de ces activités à court, mais aussi à moyen terme. Dès début 2022, 400 m2 seront ainsi utilisés par des salariés de PwC, comme l'indiquait jeudi Anne-Sophie Preud’homme, operations leader du cabinet d'audit et de conseil, auprès de nos confrères de Paperjam. Un nouveau bureau satellite qui devrait permettre d'accueillir au maximum 60 salariés.

Le Domaine thermal navigue entre deux eaux S'il n'a pas replongé dans 100% de ses activités, l'établissement de soins et bien-être accueille toutefois presque autant de curistes qu'avant l'apparition du covid.

«Nous avons toujours eu de bonnes relations avec PwC qui fait régulièrement des réunions off site à Mondorf donc le fait de mettre à disposition cet espace dans un bâtiment qui est relativement vide satisfait tout le monde», confirme vendredi Paul Hammelmann.

Pour le président du conseil d'administration de l'établissement sous tutelle du ministère de la Santé, cet accord doit permettre d'«apporter de l'activité supplémentaire au restaurant» du domaine mais aussi représenter une bonne opération pour l'un des principaux employeurs du pays «qui bénéficie de tarifs bien moins élevés qu'à Luxembourg-Ville pour une telle surface»

Un centre thermal plus grand et plus accueillant Les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi sur le réaménagement des thermes de Mondorf. Les travaux, répartis en plusieurs phases sur cinq ans, coûteront 133,5 millions à l'Etat.

Une somme que Paul Hammelmann «avoue ne pas connaître», mais qu'il «souhaite tout de même garder confidentielle». En revanche, le président du conseil d'administration se montre bien plus loquace en ce qui concerne la stratégie à moyen terme du site, tournée vers «le chantier d'envergure» de rénovation. Bien qu'il annonce déjà qu'il «ne peut assurer que le timing des travaux sera respecté à la lettre» en raison notamment des procédures de soumissions publiques, Paul Hammelmann indique que le projet devra «accentuer l'aspect santé et de soins du site».

Officiellement, le début des travaux destinés à agrandir et moderniser l'établissement public créé en 1987 est prévu pour 2023. Un calendrier qui doit s'étaler sur une durée d'au moins cinq ans pour créer notamment 8.500 m2 de surface supplémentaire. Dont un nouveau bâtiment destiné aux traitements des curistes, doté de 35 chambres d’hôtel et d'un centre médical. Enveloppe globale du projet validé: 133,5 millions.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.