Les tests rapides s'invitent sur les bancs de l'école

Jean-Michel HENNEBERT Annoncée début mars, la mise en place d'une phase test destinée à permettre aux élèves d'effectuer par eux-mêmes le dépistage du covid-19 débutera mercredi, annonce le ministère de l'Education nationale. 9.000 kits seront distribués dans six établissements.

Après l'introduction d'analyseurs de la qualité de l'air et le port du masque obligatoire dès le cycle 2, les élèves s'apprêtent à bénéficier d'un nouveau dispositif dans la lutte contre la pandémie. Du moins, certains élèves, puisque le ministère de l'Education nationale annonce ce mardi que «9.000 kits de tests rapides ont été commandés» pour mener à bien la phase pilote.

Initialement prévue pour débuter ce lundi, cette dernière ne débutera donc que mercredi et concernera six établissements scolaires: les écoles fondamentales de Luxembourg-Beggen, Esch-sur-Alzette-Lallange, Sanem-Scheierhaff et Dudelange, ainsi que l'Atert Lycée de Redange et le Lycée Hubert-Clément d'Esch-sur-Alzette. La «possible généralisation» de la mesure ne devrait intervenir qu'après les vacances de Pâques, une fois le bilan tiré de la phase test qui doit durer jusqu'au 2 avril prochain.

Autrement dit, une fois que le ministère de l'Education nationale aura tiré les leçons «des éventuelles difficultés organisationnelles, techniques, psychologiques», selon les termes du communiqué officiel. Réservés aux élèves des classes sélectionnées appartenant aux cycles 2 à 4, les kits d'autotests visent à livrer un résultat «après 15 minutes» et peuvent être utilisés «dès six ans», après consentement écrit des parents pour les mineurs. Les élèves des cycles 1 des établissements sélectionnés «recevront un test à réaliser avec leurs parents à domicile», précise le ministère.

Imaginée en deux temps, la phase test débutera cette semaine avec l'envoi d'un kit «pour chaque élève et enseignant» afin que tous s'entraînent à la maison. Le second temps se déroulera au cours de la semaine du 29 mars où chaque élève participant fera un test à l'école, «sous la supervision d'un enseignant», note le communiqué. Pour encadrer ces derniers, le ministre prévoit l'envoi d'«un vade-mecum explicatif, ainsi qu'une fiche d'évaluation où ils pourront noter leurs observations du déroulement des autotests dans leur classe».

L'analyse de ces fiches, effectuée avec le ministère de la Santé, déterminera une éventuelle mise en oeuvre à l'échelle nationale de ce nouveau dispositif. Pour mémoire, la mise à disposition de tests rapides répond à la stratégie du gouvernement qui entend systématiser leur recours, non pas tant comme arme contre le covid-19, mais plutôt comme dispositif d'alerte. Voués à d'abord faire leur apparition dans les écoles et les maisons de retraite, ces tests rapides fleuriront également dans les entreprises, mais aussi à domicile.

A ce jour, aucune date quant à l'implémentation à grande échelle de ces nouveaux dispositifs n'a été évoquée. Ce point devrait figurer à l'ordre du jour du briefing que Xavier Bettel (DP) tiendra mercredi après-midi, le Premier ministre devant notamment dévoiler les nouvelles mesures sanitaires qui entreront en vigueur au-delà du 2 avril prochain.

