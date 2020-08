Alors que la «Stater Braderie» doit redonner une bouffée d'oxygène aux commerces, le Premier échevin, Serge Wilmes, relève que les terrasses à même la rue créent un «tout nouveau sentiment de vivre-ensemble» en Ville.

Les terrasses perdureront sur les places de parking

La 91e Grande braderie en format «réduit» bat son plein ce lundi 31 août dans le centre-ville de la capitale et son quartier Gare. Mais la question cruciale de la survie des commerçants, cafetiers et restaurateurs demeure entière en période de pandémie qui dure. Le télétravail qui permet d'un côté de réduire la propagation du virus, pénalise durement le commerce et le secteur Horeca de l'autre.

Pour relancer l'activité commerciale, la Ville de Luxembourg a déjà mis la main à la poche en versant 5.000 euros d'aides à chaque établissement et lançant une vaste opération de bons d'achats qui représente un effort financier de 1,5 million d'euros. Pour compenser le manque à gagner lié au covid et à ses restrictions sanitaires, une solution pratique était de gagner du terrain sur l'espace public pour y installer des terrasses plus grandes.



Premier échevin de Luxembourg (CSV), Serge Wilmes, s'est dit ouvert ce lundi matin sur les ondes de RTL pour conserver ces dispositions particulières pour les terrasses du centre-ville, y compris après la pandémie.

«Nous prévoyions quelque chose de similaire avant même l'apparition du coronavirus. Nous avons pu le mettre en œuvre et nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs. Davantage de terrasses à la place de parkings dans le centre-ville crée un tout nouveau sentiment de vivre-ensemble», estime Serge Wilmes. D'autant que la nécessité de recréer les liens sociaux mis entre parenthèses par le confinement reste vitale.



Du fait de la pandémie, les restaurateurs ont pu demander à la municipalité l'accès à des espaces extérieurs provisoires et plus grands. Sans être taxés.

Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la Ville a aussi annoncé ce lundi que le réaménagement provisoire de la rue du Fossé en zone piétonne sera prolongé jusqu’au mercredi 30 septembre 2020 inclus. Une autre mesure qui avait été mise en place fin juillet pour redonner de l'attractivité au centre-ville et à ses commerces. Mais aussi privilégier la mobilité douce.

