Face aux nouvelles restrictions sanitaires imposées et donc à la perte financière qu'elles engendrent, les gérants des cafés et restaurants partent à la conquête de quelques m2 supplémentaires sur l'espace public. Un bras de fer entre acteurs de l'Horeca et autorités communales.

Les terrasses cherchent à grappiller du terrain

La réouverture des cafés et restaurants étant devenue réalité, se pose désormais la question de la viabilité de ces établissements. Après plus de deux mois d'inactivité, nombreux sont les gérants à multiplier les astuces pour tenter de rentabiliser au maximum leur établissement. Parmi les plus fréquentes, l'installation des terrasses sur une surface plus importante par rapport au dispositif habituellement autorisé.

Car avec une distance minimale imposée de 1,5 mètre entre chaque table ou la limitation à quatre personnes par tablées, le manque à gagner pour les quelque 2.240 établissements du secteur peut peser lourd. D'où la bataille du mètre carré supplémentaire qui se joue actuellement entre les gérants et les communes. Car si l'Etat finance les aides apportées au secteur, la décision d'autoriser ou non les extensions des terrasses revient aux bourgmestres. Prérogative qui demeure en l'état, virus ou pas virus.

Pour agrandir les espaces extérieurs des cafés et restaurants, «il nous faut changer l'autorisation existante et valider de nouveaux balisages», précise ainsi Henri Krecké, secrétaire communal de la Ville de Differdange. Et pas question d'en oublier «toute bonne cohabitation», car «il faut voir jusqu'où il est possible d'aller sans enfreindre les flux des passants, l'entrée dans les propriétés privées ou la sécurité de tous», indique-t-il.

Certaines zones s'avèrent donc plus propices que d'autres à cette réorganisation urbaine, à l'image du quartier de la Gare, à Luxembourg-ville. En pleine mutation en raison des travaux du tram, les clients des établissements de la place de Paris occupent désormais des espaces auparavant occupés par les voitures. Idem dans certaines parties du Kirchberg, toujours orphelin de la majeure partie de ses quelque 40.000 salariés habituels.

Metz bloque des rues

Paysages similaires de l'autre côté des frontières, en Belgique comme en France. A Sarreguemines, une douzaine de demandes ont déjà été déposées. A Metz, la mairie a même décidé de fermer certaines rues à la circulation pour offrir davantage de place aux établissements et leurs clients.

Si la multiplication des espaces de convivialité donne une autre atmosphère aux différents centres-villes, la situation ne devrait pas durer. Car les autorisations accordées l'ont été dans le strict cadre de la pandémie. Autrement dit, elles ne devraient pas être reconduites une fois les restrictions sanitaires levées.

Ce qui n'empêche pas certains d'imaginer une adaptation future des autorisations communales «dans un esprit de bon partenariat entre la ville et les commerçants». Au plat pays, le gouvernement wallon a d'ores et déjà décidé d'exonérer de permis les terrasses jusqu'à 100 m2 jusqu'au 3 janvier 2021 inclus.

