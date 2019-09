Les terrains synthétiques du pays dans les normes

Les pelouses artificielles des installations sportives luxembourgeoises sont toutes dépourvues de revêtement incluant des granulés de caoutchouc. Des micro-billes, à caractère potentiellement nocif, dont l'emploi devrait être restreint.

«Le Luxembourg n'est pas concerné par l'utilisation des billes noires (issues du recyclage des pneus) pour le remplissage des terrains synthétiques», affirme Rob Thillens. Une bonne nouvelle, de la part du commissaire du gouvernement à l'Éducation physique et aux Sports, à l'heure où l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a déposé une proposition visant à réduire la présence des microplastiques comme matériau de remplissage des surfaces de sport synthétiques.

Les «revêtements plus anciens, ceux de la première génération (3 ou 4 terrains), qui auraient pu poser problème ont tous été remplacés.» Les quelque 80 équipements sportifs disposant donc d'un revêtement synthétique ne figurent donc pas dans la ligne de mire d'un éventuel changement de la législation.

La consultation publique lancée par l'ECHA dans toute l'Union européenne reste ouverte jusqu'au 20 septembre.

L'idée de l'ECHA ne serait pas d'interdire les pelouses synthétiques. «Cela aurait d'ailleurs un impact financier considérable pour le milieu sportif dans le milieu associatif», estime Rob Thillens.

Le but serait plutôt de trouver les moyens de réduire, d'une manière générale, les sources d'émissions de pollution microplastique.

Un double danger

Les granules de caoutchouc recyclé issu de pneus usagés que l'on retrouve sur certains terrains pourraient contenir des substances toxiques potentiellement cancérigènes, notamment des métaux lourds et des hydrocarbures aromatiques, susceptibles d'être inhalées ou ingérées. Ces substances pourraient se retrouver partout, dans les chaussures, les vêtements, les cheveux,... et avoir un impact sur la santé.

L'environnement peut lui aussi être touché par ces billes noires. Chaque terrain synthétique est drainé et généralement, les eaux de drainage sont rejetées dans un fossé ou dans un ruisseau à proximité. Des risques de pollution des nappes phréatiques et de l'environnement ne sont donc pas à exclure.

Les producteurs ont été sensibilisés à ces problèmes de santé et d'environnement depuis quelque temps et des solutions alternatives au gazon artificiel avec remplissage existent déjà. Le liège, qui pourrait utilement remplacer les granulés de caoutchouc, est une piste de plus en plus évoquée.