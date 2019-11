Des centaines d'utilisateurs de cartes de banque électroniques ont connu ce mardi matin un problème technique lors du payement de leurs achats. La situation devrait rentrer dans l'ordre dans le courant de l'après-midi.

Les terminaux de paiement victimes de ratés

(ER/jt) - De nombreux terminaux de paiement de la société SIX Payment Services, qui appartient au groupe Worldline, ont posé quelques soucis aux utilisateurs ce mardi matin. Le paiement par carte était impossible dans de nombreux magasins.



«SIX Payment Services confirme une perturbation des systèmes de paiement depuis environ 8h54 ce mardi matin», a déclaré la société SIX au Luxemburger Wort.

L'erreur a été rapidement découverte et corrigée. Autour de 9h30, les systèmes ont été progressivement remis en service mais SIX précise que «vu le nombre élevé de transactions qui ont échoué lors de l'incident, cela peut prendre un certain temps avant que tout ne rentre dans l'ordre».



A noter que les guichets automatiques n'ont pas été concernés par cet incident.