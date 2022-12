Selon Meteolux, la veille du Nouvel An, les thermomètres devraient afficher une température maximale comprise entre 13ºC et 15ºC, et une minimale de 10ºC à 12ºC.

Les températures augmentent cette semaine au Luxembourg

Selon Meteolux, la veille du Nouvel An, les thermomètres devraient afficher une température maximale comprise entre 13ºC et 15ºC, et une minimale de 10ºC à 12ºC.

Les températures augmenteront progressivement tout au long de cette semaine et particulièrement ce samedi, dernier jour de l'année 2022.

Selon les prévisions de Meteolux, samedi 31 décembre, il devrait faire entre 13ºC et 15ºC de température maximale et 10ºC à 12ºC de température minimale.

Ce mardi 27 décembre, il y aura une forte baisse par rapport aux valeurs de ce lundi, avec des maxima compris entre 3ºC et 5ºC et des minima compris entre 1ºC et 3ºC.

Mercredi, les températures recommencent à augmenter et les maxima devraient atteindre 6ºC-8ºC, tandis que les minima devraient rester entre 1ºC et 3ºC.

Jeudi, les températures maximales devraient atteindre 7ºC à 9ºC et les températures minimales 5ºC à 7ºC, accompagnées de fortes averses.

Vendredi, la tendance à la hausse des valeurs maximales se poursuit, qui devraient atteindre 9ºC à 11ºC, mais les températures minimales devraient baisser par rapport à jeudi, oscillant entre 3ºC et 5ºC.

