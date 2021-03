Les mesures sanitaires mises en place entre mi-mars et fin mai 2020 ont conduit à une «augmentation significative» des trafics sur les réseaux de communications électroniques, indique ce mardi l'Institut luxembourgeois de régulation, dans un communiqué.

Les télécommunications boostées par le confinement

(ASdN) - Télétravail, maintien du contact avec ses proches ou encore divertissements en ligne... Sans surprise, l'apparition et le développement de «nouveaux usages» des télécommunications lors du confinement au printemps dernier ont fortement impacté la demande de connectivité des ménages, souligne l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR) dans un communiqué publié ce mardi.

Dès le début des mesures sanitaires, et à défaut de pouvoir sortir, les résidents se sont en effet raccrochés à leur téléphone. Le nombre d’appels simultanés entre opérateurs a ainsi augmenté de près de 60% par rapport à la normale. Une hausse importante, bien qu'incomparable avec le pic enregistré lors du premier week-end de la crise. Les 14 et 15 mars, des appels téléphoniques passés sur les réseaux fixes vers l'étranger ont bondi de 80%. Une hausse allant jusqu'à 230% pour les appels passés à l'intérieur du territoire.

Les quelque 626.000 résidents n'ont pas seulement passé des coups de fil, mais ont également davantage surfé sur Internet. Une forte hausse des volumes des données a ainsi pu être constatée. Que ce soit pour télécharger «en voie ascendante» (upload) ou «en voie descendante» (download), note l'ILR.

En revanche, la population n'était visiblement pas d'humeur à écrire des SMS. Durant cette période de restrictions, les résidents ont en effet envoyé 30% de messages en moins qu'à l'ordinaire. Un chiffre qui pourrait néanmoins ne pas refléter la réalité, souligne l’ILR. La baisse d'envoi de «textos» peut en effet s’expliquer par un basculement des services classiques vers des services OTT («over the top»). Autrement dit, des services tels que Skype, Facebook ou encore WhatsApp.

Malgré cet usage inhabituel des télécommunications, le réseau a tenu bon. Non sans quelques adaptations. L'objectif : «agir en prévention d’éventuelles défaillances et saturations potentielles». Les opérateurs, note l'institut de régulation, ont ainsi dû renforcer les capacités techniques de leurs réseaux fixes et mobiles.

A noter que depuis mi-octobre, la technologie 5G a fait ses premiers pas au Grand-Duché. Par rapport à la 4G, celle-ci offre notamment un plus grand débit - jusqu'à dix fois plus rapide - et un temps de latence réduit, autrement dit, un temps de réaction pour une action inférieur à dix millisecondes. Mais bien que présentée comme nécessaire par le gouvernement, cette technologie génère des inquiétudes auprès du grand public.

