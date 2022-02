Le LCGB et l’OGBL ont récemment reconduit deux plans de maintien dans l’emploi sectoriels (PMES) visant les secteurs des taxis et des bus.

Les taxis et les bus soutenus par les syndicats

Pour le LCGB et l’OGBL, les secteurs des taxis et des voyages touristiques par bus étant toujours autant fragilisés par la crise sanitaire, le soutien social «s'avère nécessaire afin de donner une bouffée d’oxygène aux entreprises concernées».

Aussi, il a été annoncé par voie de communiqué que les modalités déjà en place pour leur venir en aide soient prolongées du 1er mars au 30 juin 2022 afin de garantir un suivi pour les salariés concernés par différentes mesures d'accompagnement. Ainsi, le chômage partiel adapté aux secteurs concernés reste en vigueur, ainsi qu'une série de dispositions relatives à des formations professionnelles continues ou qualifiantes. Restent également d'actualité l'admission à la préretraite-ajustement, ainsi que le prêt temporaire de main-d'œuvre.

Les deux syndicats tiennent à souligner «la garantie d’emploi obligeant les entreprises profitant des mesures des PMES à ne pas procéder à des licenciements économiques pendant toute la durée de validité desdits plans».

Par ailleurs, le communiqué fait mention d'une commission de suivi composée de représentants des deux syndicats, de la fédération des taxis, voitures de location et ambulances et de l'ALTVA, qui sera créée afin de suivre régulièrement l'évolution des actions mises en place par les partenaires sociaux et l'impact sur le personnel.

Enfin, le LCGB salue la prolongation de ces PMES comme un outil permettant de garantir la pérennité des emplois et des entreprises afin d'éviter une crise sociale.

