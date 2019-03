Dans moins de deux mois, les automobilistes au Luxembourg paieront 2 cents de plus leur litre de diesel et 1 cent de plus pour l'essence. Le ministre Pierre Gramegna l'a annoncé ce mercredi matin.

Les taxes sur les carburants augmenteront dès le 1er mai

Dans moins de deux mois, les automobilistes au Luxembourg paieront 2 cents de plus leur litre de diesel et 1 cent de plus pour l'essence. Le ministre Pierre Gramegna l'a annoncé ce mercredi matin.

(MF) – Il en avait touché un mot mardi lors de la présentation des grandes lignes du budget de l'Etat 2019 devant la Chambre des députés. Ce mercredi matin, le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP), a précisé la date lors d'une interview sur Radio 100,7.

Les taxes seront augmentées d'un centime par litre sur l'essence et de deux centimes par litre sur le diesel au Luxembourg à compter de ce 1er mai 2019, jour de la Fête du Travail.

Les recettes supplémentaires qu'engendreront ces droits d'accises plus élevés, seront reversés pour moitié dans le fonds Climats et Energie et pour l'autre moitié dans les caisses de l'Etat. Ces quelques centimes à la pompe devraient rapporter environ 2,5 millions d'euros de plus à l'Etat.

Si la consommation de carburants au Luxembourg continue de progresser, «nous devrons prendre de nouvelles mesures», a expliqué Pierre Gramegna au micro de Radio 100,7. Un bilan sera établi à la fin de l'année.



Le ministre des Finances avait souligné l'«effet symbolique clair» de cette augmentation des taxes de carburants devant le parlement. Le Luxembourg s'étant fixé pour objectif de ne plus favoriser la consommation de produits pétroliers.



«En tant que ministre des Finances, je ne serais pas très content si le Luxembourg devait payer des amendes parce que nous avons manqué nos objectifs climatiques».